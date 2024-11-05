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Такси в Минске резко подорожало

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  • 5.11.2024, 10:24
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Такси в Минске резко подорожало

В отдельных случаях цена поездки выросла сразу в два раза.

С 1 ноября в Беларуси полноценно заработали основные положения президентского указа №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». В первые же дни белорусы начали жаловаться на взлетевшие цены на услуги такси, а также на то, что машин стало заметно меньше, из-за чего время ожидания такси заметно увеличилось. Минитранс, в свою очередь, отчитался о наполняемости Реестра перевозозчиков и пообещал «проанализировать» ситуацию на рынке такси, пишет «Телеграф».

Указ №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров» предусматривает создание в Беларуси отдельного Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Чтобы попасть в этот реестр водителям такси необходимо пройти курсы повышения квалификации и выполнить ряд требований, в частности, по оборудованию своего авто и организации пассажирских перевозок.

Как и прогнозировали эксперты отрасли, далеко не все водители, которые до сих пор подрабатывали в такси, смогли выполнить требования Минтранса. По данным ведомства, на 4 ноября в Реестр включены:

245 диспетчеров (в том числе 156 диспетчеров такси);

4,6 тыс. перевозчиков — это 86% от общего количества (включая более 3,1 тыс. перевозчиков автомобилями-такси);

26 тыс. водителей (62%), в том числе 13,9 тыс. водителей автомобилей-такси;

22,4 тыс. транспортных средств (63%), в том числе более 12,4 тыс. автомобилей-такси.

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Несмотря на казалось бы внушительные цифры, в первые же дни ноября рядовые пользователи такси ощутили на себя нехватку таксистов, из-за чего 1 ноября цены в Минске подскочили (об этом, в частности, написало госагентство «Минск-Новости»), а в следующие несколько дней начали выравниваться. Тем не менее, как показал мониторинг, проведенный порталом Office Life, поездки на такси в столице сейчас примерно на 10−15% выше, чем до введения реестра перевозчиков.

В качестве примера портал привел старые и новые расценки в такси разных сервисов на два разных маршрута в разное время:

из Уручья в Национальный аэропорт на такси «Яндекс Go» после 19:00 можно было доехать за 55−57 рублей, с 1 ноября — 60−65 рублей,

от улицы Сурганова до Ангарской в час пик на «Такси 135» в октябре можно было доехать за 23−27 рублей, в ноябре это стоит уже 30−35 рублей.

Как отметил портал, в приложении «Яндекс Go» в первые дни ноября пользователи очень часто могли наблюдать следующее информационное сообщение: «Водителей на линии меньше обычного. Если торопитесь, лучше выбрать другой транспорт».

Об этом же говорят и пользователи соцсетей. Так, под одним из роликов в TiIkTok на эту тему разгорелось бурное обсуждение. Автор видео заявила, что цены на услуги такси в столице поднялись лишь в час пик из-за того, что часть водителей не смогла (или не захотела) попасть в госреестр. Некоторые комментаторы же сообщили, что в отдельных случаях цена поездки по обычному для них маршруту выросла сразу в 2 раза.

Однако, больше всего комментариев связано именно с нехваткой свободных машин.

«Вчера ночью так и не удалось заказать, ждали минут 30 и нигде не было машин свободных», — написала одна из зрительниц.

«Подорожало где-то на 20-30%, и когда вызывала такси, машину искало около 10 минут + ожидание было от 17 до 35 минут. Это ужасно, теперь это не про быстрый способ добраться до куда-то», — пожаловалась другая.

Журналисты другого белорусского портала Tochka.by в первые же дни работы госреестра перевозчиков обратились за комментарием по поводу резкого роста цен на такси в Министерство транспорта и коммуникации. В пресс-службе ведомства заявили, что о ситуации проинформированы, но комментарии пообещали дать лишь после «более детального изучения всех данных».

«Анализируем сейчас все данные. Проводим мониторинг», – пояснили в Минтрансе.

Отметим, что начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий 23 октября заявлял, что в ведомстве «не прогнозирую повышения тарифов». При этом он отметил, что цена на услуги такси варьируется в зависимости от многих факторов, в том числе, от текущего спроса и даже времени суток.

А вот в сервисе «Яндекс Go» еще в начале года спрогнозировали этой осенью «массовый отток» водителей из легального сегмента рынка такси в Беларуси. Там подсчитали, что до 70% белорусских водителей, которые работают с сервисом, не смогут выполнить условия Минтранса и попасть в новый реестр. В сервисе также заявили, что это «не может не отразиться на потребителе» и ценах на услуги такси.

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