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«Из автобуса вызвали четыре человека»

  • 5.11.2024, 10:49
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«Из автобуса вызвали четыре человека»

Что происходит на белорусско-польской границе.

На границе Беларуси продолжаются незаконные проверки телефонов, «беседы» с силовиками и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

О допросах белорусов на границе при возвращении домой в приграничных чатах пишут редко. В основном оставляют обобщенные сообщения и не указывают, граждан каких стран уводят на «беседы»:

«У нас 1,5 часа день назад белоруса ждали. 14 человек гражданства РБ было в автобусе, одного все-таки дернули на беседу».

«Мы ехали 28.10, прождали 4 часа. На беседу вызвали 4 человека».

«Польша — Беларусь, 1 ноября, время польское. 18.00 — выезд из Варшавы. В 23.20 прошли польскую и стали в очередь после моста. В 03.40 прошли белорусскую границу. В 05.40 дождались людей с беседы, выехали. Итого на границе: 8 часов + 40 минут в Бресте на Варшавке у киоска BelToll».

«РП — РБ, 01.11. В 19.15 приехали на границу и сразу за шлагбаум. Перед нами 1 автобус. В 20.25 выехали от поляков. У белорусов перед нами никого не было. В 20.50 прошли белорусов. Ждем человека с беседы. В 21.40 выезжаем с границы».

«РП — РБ, 01.11. 03.00 — выезд из Варшавы. 08.15 — выезд от поляков. 08.30 — заезд к белорусам (мы седьмые). 13.00 — прошли контроль. Ждем с беседы».

«3,5 часа, вот только прошли белорусов. Ждем с беседы».

«Заехали на переход и еще часа 3 стояли, ждали прохождения поляков. В 9 утра по РБ заехали на нашу границу и довольно быстро прошли, хотя на беседу человек 8 оставляли. В итоге в Минске был в 16.00».

«С польской границы выехали в 16.20. В 16.30 въехали на белорусскую границу. Стоим и ждем людей с беседы. Время польское. За нами автобус уже уехал».

«Прошли польскую границу. Уже у белорусов, но много кого пригласили на беседу, а это обычно небыстро + в автобусе украинцы».

«Сегодня в 07.00 автобус на РП — не было очереди вообще. На РБ один автобус впереди. Прошли быстро. Если бы не допросы, было бы еще быстрее».

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