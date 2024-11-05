Сенсация в Грузии: суд отменил результаты выборов на десятках участков 3 5.11.2024, 10:51

6,178

В чем причина?

Суд города Тетри-Цкаро на юге Грузии отменил результаты выборов в парламент на 30 участках, где проходило электронное голосование. Причиной послужило нарушение тайны голосования, соответствующий иск подала «Ассоциация молодых юристов».

На отобранных судом в произвольном порядке бюллетенях с нескольких участков с обратной стороны просвечивались поставленные на них отметки. Об этом сообщают Jam News и грузинская служба «Радио Свобода».

Рассмотрение иска Ассоциации молодых юристов (Saya) о нарушении принципа тайны голосования состоялось 4 ноября. По ходатайству организации судья случайным образом отобрал бюллетени в нескольких округах в районах Цалки и Тетрицкаро – и в зале судебных заседаний было установлено, что отметка маркером на бюллетенях просвечивается со сварной стороны. Это суд трактовал как нарушение тайны голосования.

Судья Владимир Хучуа упразднил результаты электронных участков Тетрицкаро и Цалки. По его словам, на выборах, проведённых в электронном виде, была нарушена тайна голосования. По словам бывшего общественного защитника Нино Ломжария, речь идет о 30 районах.

«Суд однозначно считает, исследовав доказательства, что с этой избирательной машиной, с этим избирательным бюллетенем, с этим избирательным конвертом у избирателя не было гарантии защиты голоса и тайны голосования», — констатировал судья Владимир Хучуа.

Вдобавок судом были установлены «серьезные нарушения» в работе районной избирательной комиссии города Цалка. В частности, речь шла о ненадлежащем рассмотрении жалобы, манипуляциях и препятствовании работе наблюдателей.

В Saya потребовали отменить результаты выборов на всех 73 участках, где проходило электронное голосование, в организации убеждены в том, что там происходило массовое нарушение принципа тайны голосования.

Решение суда Тетри-Цкаро в организации считают прецедентным, хотя Центральная избирательная комиссия может обжаловать его в апелляционной инстанции.

«Мы думаем, что это решение, вероятно, будет изменено в апелляционном порядке. Но это не отменяет того факта, что этот судья показал обществу, что была нарушена тайна голосования, был нарушен конституционный принцип проведения выборов, и он принял прецедентное решение», — заявила глава Saya Нонна Курдованидзе.

В то же время городской и районный суды Тбилиси не удовлетворили ни одну из аналогичных жалоб, поданных организацией «Честные выборы» ISFED, а апелляционный суд столицы Грузии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы «Ассоциации молодых юристов» о праве на тайну голосования.

С 5 ноября стартуют заседания по рассмотрению апелляционных жалоб Saya по решению других судов в Кутаисе и Тбилиси. Эти решения, по мнению Курдованидзе, в ЦИК также обжалуют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com