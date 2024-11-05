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Белорусам напомнили о замене шин и полной подготовке авто к зиме

  • 5.11.2024, 11:06
Белорусам напомнили о замене шин и полной подготовке авто к зиме

Водителям на заметку.

ГАИ напомнила белорусам о замене шин и полной подготовке авто к зиме. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

«Пора готовить автомобиль к зиме!» - сказано в сообщении.

В ГАИ обращают внимание на то, что следует не только заменить летние шины за зимние, но также полностью подготовить машину к зимнему периоду. Так, необходимо проверить общее состояние системы отопления салона. Кроме того, в обязательном порядке нужно убедиться в исправности внешних осветительных приборов, отрегулировать их.

Отмечается, что в период, когда большую часть времени темно, туманно, а также идет снег и дождь, важно иметь хорошее освещение. Также в Госавтоинспекции добавили, что при сложных погодных условиях водителям рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим исходя из ситуации на дороге. Следует увеличить дистанцию, боковой интервал, а таже избегать резких ускорений, торможений, лишних маневров.

«Госавтоинспекция напоминает, что действующим законодательством предусматривается обязательное использование с 1 декабря по 1 марта зимних шин на автомобилях», - уточнили в сообщении.

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