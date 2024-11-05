Чтобы не конфисковали: сколько автомобилей перерегистрировали с белорусских номеров на латвийские 5.11.2024, 11:14

Большая часть — класса люкс.

Согласно латвийскому закону о дорожном движении, с 1 ноября 2024 года нахождение автомобилей с белорусскими номерами на территории Латвии является незаконным.

Как сообщила Дирекция безопасности дорожного движения Латвии (CSDD), с начала года в этой стране были перерегистрированы 45 легковых автомобилей, ранее передвигавшихся на белорусских номерах.

Большая часть — это автомобили класса люкс, такие как Tesla, BMW, Mercedes-Benz и Jaguar. Однако в CSDD признают темпы медленными.

С августа перерегистрировано 17 транспортных средств из Беларуси.

Согласно местному закону о дорожном движении, с 1 ноября нахождение автомобилей с белорусскими номерами на территории Латвии незаконно. Их владельцы должны были до этой даты либо перерегистрировать транспортное средство, либо покинуть страну.

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