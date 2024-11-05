Вучич сделал прогноз по результатам выборов в США 5.11.2024, 11:22

1,702

Александар Вучич

Фото: Bloomberg

И предрек Третью мировую войну.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что президентские выборы в США могут принести мир или продолжение войны, которая перерастет в Третью мировую. Об этом он сказал в интервью BSC happy portal.

«Может случиться, что эти выборы принесут мир или продолжение войны, что приведет нас к 3-й мировой войне», - сказал он.

По словам Вучича, он не уверен, кто именно победит на этих выборах, ведь отрыв небольшой.

«Трамп провел чрезвычайно успешную кампанию, лучше, чем Камала Харрис, последние три дня, я не думаю, что он выполнил работу лучше. Имел ли он достаточное преимущество, я все-таки считаю, что он был немного ближе к победе. Но я убежден, что у Камалы будет больше голосов», - отметил президент Сербии.

В частности Вучич вспомнил и о войне в Израиле:

«Не забывайте, что Израиль имеет 6 бомбардировщиков. Если Иран отомстит Израилю и объявит об этом, я предполагаю, что если Камала победит, Джо Байден, как убежденный сионист, захочет, чтобы его помнили, что он уничтожил Иран».

Сербский лидер подчеркнул, что США имеют около 48% мировых военных сил, а Россия имеет более сильную армию по сравнению со своей экономической, демографической и политической силой.

«Она не мала, но ее военная мощь значительно больше, и Россия всегда бесспорна среди двух-трех мировых держав. Америки, России и Китая. Трамп не сможет это остановить. Я уже догадываюсь, в чем заключается идея Трампа. Это умная идея стратегически, но сложная, разделить Россию и Китай. Тактически, думаю, идея будет несколько иной. Если он победит, а это большой знак вопроса, он попытается поссорить Россию и Китай, потому что он знает, что Китай является его главным препятствием, и он будет пытаться медленно привлекать россиян через мир, через другие отношения», - считает Вучич.

Также президент Сербии добавил, что Украина не сможет обойтись без США в войне с РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com