Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернут в производство 5.11.2024, 11:34

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Maserati Shamal изготовят на шасси модели Biturbo.

Maserati Shamal 1990 года возвращается на рынок. Знаменитое спортивное купе возродят в 2025 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Проект назвали Maserati Biturbo Shamal Restomod, а воплощает его в жизнь итальянская компания Modena Automobili. Как и оригинальная модель, новый Maserati Shamal изготавливают на шасси модели Biturbo. Для этого берется модель-донор, шасси которой реставрируют и усиливают.

А вот кузов у Maserati Biturbo Shamal полностью новый — изготовлен из стали и карбона. Дизайн передней и задней части изменили и сделали более агрессивным. Также появились современные диодные фары, 18-дюймовые диски с шинами Pirelli, карбоновый обвес и заднее антикрыло.

Под капотом установили 3,0-литровый V6 твин-турбо от седана Maserati Ghibli, мощность которого увеличили до 500 сил. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч. Замедляют авто тормоза Brembo.

Всего изготовят всего 33 купе Maserati Biturbo Shamal Restomod. Стоимость авто составляет 585 000 евро.

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