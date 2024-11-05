Вой на болотах 3 Вера Перовская, Newssky

5.11.2024, 11:35

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Майя Санду

Молдова смогла показать свою волю.

Во втором туре выборов в Молдове действующая глава государства Майя Санду предварительно получает более 55,4% голосов, побеждая представителя пророссийской партии Стояногло. Оба тура президентских выборов, а также конституционный референдум по вступлению в ЕС проходили в условиях грубого вмешательство РФ. Молдова стала очередным объектом атаки российских спецслужб, которые бесцеремонно вмешиваются в демократические процессы других стран.

Кроме прочего, Россия организовала массовый подвоз пророссийски настроенных избирателей автобусами и самолетами за свой счет. Была создана система массового подкупа избирателей. РФ задолго до референдума и президентских выборов в Молдове запустила беспрецедентную кампанию по дезинформации.

Комментируя предварительные результаты выборов, Майя Санду отметила, что Молдова смогла «показать свою волю».

«Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел нас унизить, — цитирует ее слова NewsMaker. — Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили».

Победа сторонников евроинтеграции на референдуме, а Санду — на выборах стали очередным внешнеполитическим поражением Кремля, который пытается изменить курс суверенных стран.

На кремлевских болотах в связи с этим стоит страшный вой. «Позорная организация выборов в Молдове. Конечный результат определен не в самой стране, а извне. Он определен голосами из-за рубежа, где организаторы заведомо и осознанно создали эксклюзивные возможности для тех, кто поддерживал одного кандидата, и лишили возможности проголосовать тех, кто поддерживал другого», — заявил вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев. При этом именно Россия пыталась определить конечный результат на референдуме и президентских выборах не в самой Молдове, а извне. В z-сообществе негодуют, что Молдову «продули при прекрасных возможностях организовать там нашу оранжевую революцию» и призывают с диванов «освободить Одессу и выйти на границу ПМР до тех пор, пока Санду и ВСУ не уничтожат Приднестровскую и Гагаузскую Республику», попутно обвиняя во всем «партию похабного мира, дезинформирующая высшее руководство России в неизбежной победе Трампа, который якобы отдаст России Малороссию и Молдавии».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Санду с победой. «Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах», — заявила она. «Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа», — добавила фон дер Ляйен.

«Поздравление Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства», — написал президент Украины Владимир Зеленский. Граждане Молдовы сделали однозначный выбор — выбрали путь «к экономическому росту и социальной стабильности». «Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне», — отметил он.

Победа проевропейского кандидата на президентских выборах в Молдове имеет огромное значение для Украины, в том числе и потому, что пророссийский ставленник обеспечил бы транзит российской армии в Приднестровье, что превратило бы контингент в Тирасполе в реальную угрозу. К слову, еще в мае в российском экспертом сообществе обсуждали тревожное будущее анклава, ведь ликвидация «НКР» оказалась ящиком Пандоры, который запустил целый ряд крайне опасных для России процессов на постсоветском пространстве.

«Репутационные потери и снижение российского влияния на постсоветском пространстве неизбежны, что бы ни говорили наши пропагандисты-оптимисты: сдача Еревана «обнулила» репутацию РФ не только в Закавказье, но и на всем постсоветском пространстве, а также поставила под угрозу Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию, где Молдавия и Грузия могут попытаться действовать по сценарию Нагорного Карабаха. Уступив давлению Баку и Анкары, Россия продемонстрировала слабость своих позиций в регионе. Этого оказалось достаточно, чтобы постсоветские государства сделали вывод об общей слабости позиций России на всей территории бывшего СССР», — например, писал директор Института русско-славянских исследований имени Н.Я. Данилевского Александр Буренков. По его словам, «катализатором процессов станут итоги украинского конфликта». Буренков с грустью резюмировал, «если русофобский проект «Украина» будет сохранен даже с территориальными потерями, то процесс падения российского влияния на постсоветском пространстве примет необратимый характер».

Впрочем, это уже совсем другая история.

Вера Перовская, Newssky

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