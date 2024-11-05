В панельке около «Пушкинской» продают нестандартную квартиру 3 5.11.2024, 11:50

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Из ванной открывается вид на улицу.

Нестандартная квартира появилась в базе Realt. Это мансардная двушка со стильным ремонтом, балками под потолком и окном в ванной комнате. Посмотрим этот вариант в обычной брежневке недалеко от станции метро «Пушкинская».

Это дом 1972 года постройки. В 2018 году в доме делали капремонт и достроили шестой мансардный этаж. Квартира находится как раз на таком.

В квартире 44 квадрата общей площади, 32 из них жилые. Фактически это евродвушка — кухня совмещена с гостиной зоной. Кстати, кухня — это один из ярких акцентов в квартире. Фасады выполнены в глубоком синем цвете, а духовой шкаф в ретро-стиле. Около рабочей зоны в кухне два окна, откуда в комнату поступает много света.

От зоны гостиной кухня отделена диваном и барной стойкой.

В гостиной есть рабочее место около большого панорамного окна.

Вторая жилая комната — спальня. Здесь стоит кровать и комод.

Есть отдельная гардеробная с оборудованными местами для хранения.

Санузел совмещенный. Установлена ванна, около которой есть окно на улицу. Подключена стиральная машина.

Стоит квартира 82 тысячи долларов. Метр обойдется в 1847 долларов.

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