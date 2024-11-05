Газманов опозорился «патриотическим» образом и вывел из себя россиян 14 5.11.2024, 12:01

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Певец-путинист шокировал военных необычным нарядом.

Певец-путинист Олег Газманов пытался скрыть свою привязанность к итальянскому модному дому Prada, однако стал посмешищем в глазах соотечественников. Посетив военных в Нижнем Новгороде, ура-патриот был одет в куртку и шапку бренда, пишет «Обозреватель».

Однако Газманов специально отрезал логотип – вместо названия на одежде осталось черное поле. То же артист сделал с красной полоской на куртке, где раньше было написано Prada. Новость разнесли российские медиа, высмеяв певца.

Как отмечают пропагандисты, шапка звезды на сайте Prada стоит 420 евро (около 19 тысяч гривен), в то время как куртка – 300 тысяч рублей (142 тысячи гривен). Ранее Газманов заявлял, что презирает Запад. «Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. Ну я тоже на всех на них наложил», – говорил он в июле 2024 года.

Это не первый раз, когда путинист попадает в скандал с брендовыми вещами. В феврале 2023 года Газманов появился на митинге в «Лужниках» в любимом пуховике Prada – брендовую ленту на верхней одежде он заклеил. Тогда певец рассказал, что ему пришлось это сделать через правило телевидения – не рекламировать названия фирм.

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