Большие выходные: кому не надо отрабатывать субботу
- 5.11.2024, 11:57
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Рассказали в Минтруда.
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты рассказали, кому не надо отрабатывать субботу за нерабочую пятницу 8 ноября.
7 ноября — официальный выходной, а вот рабочая пятница переносится на субботу, 16 ноября.
От обязательной отработки освобождены сотрудники, которые:
• 8 ноября были в отпуске (трудовом или социальном);
• 8 ноября были на больничном;
• устроились на работу с 11 по 15 ноября;
• 16 ноября находятся в отпуске или на больничном.
Если 8 ноября приходится на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, то выходить на работу 16 ноября нужно, уточнили в Минтруда.