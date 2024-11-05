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Большие выходные: кому не надо отрабатывать субботу

  • 5.11.2024, 11:57
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Большие выходные: кому не надо отрабатывать субботу

Рассказали в Минтруда.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты рассказали, кому не надо отрабатывать субботу за нерабочую пятницу 8 ноября.

7 ноября — официальный выходной, а вот рабочая пятница переносится на субботу, 16 ноября.

От обязательной отработки освобождены сотрудники, которые:

• 8 ноября были в отпуске (трудовом или социальном);

• 8 ноября были на больничном;

• устроились на работу с 11 по 15 ноября;

• 16 ноября находятся в отпуске или на больничном.

Если 8 ноября приходится на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, то выходить на работу 16 ноября нужно, уточнили в Минтруда.

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