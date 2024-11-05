Еще один европейский брокер закрывает счета белорусов 5.11.2024, 12:24

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Что делать инвесторам?

Белорусские клиенты брокера EXANTE начали получать уведомления о том, что в течение 14 дней их аккаунты будут принудительно закрыты. Эксперт рассказал Office Life, что нужно делать инвесторам в этой ситуации.

EXANTE просит клиентов, являющихся резидентами Беларуси, ликвидировать свои позиции в течение двух недель. Им предлагается перевести их другому брокеру. При этом вывод активов в Россию или Беларусь невозможен.

Как объяснил OL инвестиционный советник, основатель компании «Личный капитал» и LK Finance Владимир Савенок, EXANTE уже давно избавляется от клиентов из Беларуси. Но до сих пор брокер закрывал в основном неактивные и небольшие счета.

Для инвесторов это был очень удобный и недорогой брокер с доступом ко всем инструментам. Сейчас они решили довести процесс до конца — закрыть счета всем россиянам и белорусам. При этом счета не закрывают, если клиент может подтвердить свой адрес за пределами Беларуси или России, то есть имеет ВНЖ в другой стране», — говорит специалист.

Что можно сделать сейчас? Эксперт советует воспользоваться одним из двух вариантов. Первый: закрыть счет и перевести деньги в банк. Но в этом случае придется открыть счет в зарубежном банке.

Второй способ: открыть счет у другого брокера и перевести активы туда. «На сегодняшний день самый доступный брокер — „Фридом Глобал Казахстан“. Они открывают счета онлайн и могут принять активы от других брокеров», — считает Владимир Савенок.

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