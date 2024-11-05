Потусторонние новости Anti-Colorados, Defence-Line

5.11.2024, 12:25

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иллюстративное фото

Россия всегда была страной-гопником.

Тема грядущего введения сухого закона в стране победившего дебилизма, уже профессионально замаскирована и акценты смещены в нужную сторону. Публика действительно отвлечена в нужном направлении, но процесс подготовки все же идет. Просто все должно произойти в нужный момент и при этом иметь нужную форму. Как пример такого «ползучего» введения однозначно неприятных мер, можно привести инициативы фаворита Путина, бывшего личного телохранителя царя, губернатора и теперь – советника Дюмина.

Оказывается он уже активно протежирует своих людей на губернаторов и вот в одной из областей, буквально на днях запускается пилотный проект по пересаживанию всех чиновников с импортных авто на Лады. В нескольких сообщениях на эту тему не уточнялся цвет Лад, но вряд ли это будет белый, поскольку этот цвет стал теперь трендовым именно для таких автомобилей. Поэтому лицо начальствующее может пересесть на автомобиль с любимым – черным цветом, чтобы он выглядел по-богатому. Возможно такой окрас будет исключительно для чиновничьих авто.

В общем, на чем они там будут ездить – их дело, поскольку мы им желаем ездить исключительно на катафалках, но тут важен принцип. Царь как-то выдвинул эту идею и показал пример – ездит не на мерседесе а в чем-то вроде гибрида танка и автомобиля Газ-21 Волга, который он вписывает в свою налоговую декларацию. А раз он сам на «мерине» уже не ездит, остальным тоже надо подтягиваться. Но поскольку таких агрегатов, на котором катается он сам, выпускают единицы, то пересаживать чиновников надо на что-то серийное. И вот Путин двинул эту идею и она вроде бы заглохла, но не тут-то было. Все движется. Никто не забыт и ничто не забыто.

Примерно тоже самое и с сухим законом. Информация эта пошла в массы как нечто вероятное, но не более. Первый шок от этой новости прошел и все вроде бы затихло. Но тут надо обратить внимание на то, как была подана эта новость. Речь идет не о том, что стадо спивается, растет волна бытового насилия или чем-то подобном. Тем более, что бытовое насилие там уже узаконено возвратом эрзац-домостроя, а валяющихся под забором алкашей уже не повезут в вытрезвитель, а сразу – в военкомат, с отправкой в штурмовики. Дело тут в другом. Запрет алкоголя подводят под идею-фикс фюрера – резкое повышение рождаемости. Он решил, что именно алкоголизм является одним из основных факторов, негативно влияющим на этот показатель. И соответственно – запрет на спиртное должен стать одним из факторов, который повлияет на парадигму «бабы еще нарожают», самым положительным образом.

Этот мотив царя никуда не денется и потому, можно не сомневаться в том, что Дюмин или другой близкий холуй, непременно запустит этот процесс так, как этого хочет хозяин. Тем более, что это – не единственная мера, котору предполагается ввести для достижения цели. Вот что удалось раскопать в их пабликах:

«В Госдуме и правительстве начали обсуждать возможность новых шагов, которые приведут к повышению рождаемости. Одним из таковых может быть снижение возраста согласия. В Уголовный кодекс могут внести изменения, согласно которым уголовным преступлением будут считаться интимные отношения совершеннолетнего с лицом, не достигшим 15-летнего возраста (сейчас возраст согласия – 16 лет).

Задумка властей состоит в следующем: если вступать в интимную связь россиянки будут раньше, то и рожать будут тоже раньше. «Это сократит разницу в возрасте между поколениями. Более того, это сократит затраты государства на воспитание, медицину, образование и так далее. По сути, россияне просто станут раньше взрослеть», – пояснил нам источник в правительстве».

Здесь явно просматривается царская воля, причем – сразу с нескольких сторон. Первая – царь сейчас явно тяготеет не к православию, а к исламу, причем не к умеренному, а к такому, который исповедует тот же Талибан, который стал одним из постоянных участников различных, международных мероприятий, которые регулярно устраивает царь, чтобы показать отсутствие изоляции. Видимо в православнутом институте он разочаровался, поскольку там нет нужного накала страстей, а талибы демонстрируют полное отсутствие рефлексии вообще перед всем. Недавно они запретили женщинам разговаривать даже с женщинами, на улице и – ничего. Причем, запретили не такие царственные деятели, как он, а царь вынужден выслушивать пьяный бред Кабаевой, что ему совсем не по душе.

А вот у талибов с этим – все в порядке. Попробовала бы Кабаева ему что-то рассказать в таком раскладе. Ее даже камнями не нужно было бы забивать, а просто можно было объявить, что теперь она – не любимая жена и на том все. Ведь гаремы пока еще не узаконены, хотя Путин давно практикует именно гаремы. Теперь, когда его биологические часы показывают полшестого, у него как минимум две постоянные членкини гарема – Кабаева и Мизулина. Но формальности не дают оформить именно гаремную форму их содержания.

Плюс к тому, у талибов, и не только у них, могут выдавать замуж с восьмилетнего возраста и ничего, что ее мужем будет пациент, который по возрасту годится ей в деды. Там это вообще никого не волнует. Выкуп заплачен – пользуйся, дорогой, по своему усмотрению. А мы же помним, как на одной из публичных встреч Путина со старшеклассниками, он вожделенно их рассматривал и говорил о том, что жизнь для них, это – не только резиновые попки. В общем, понижение «возраста согласия» с 16 до 15 лет, это всего лишь принципиальный шаг или декларация самой возможности изменения этих норм.

Ведь подобные ограничения продиктованы какими-то научными соображениями и опираются на особенности физиолгоии, работы психики и прочих вещей. Понятно, что в конце концов возникло что-то, вроде «средней температуры по палате» и в каждом конкретном случае, фактический порог может находиться в другом месте, но ведь изменение этой нормы и вовсе опирается на желание царя повысить плодовитость своего стада. Отсюда следует, что как только будет выверена формула самой возможности изменения, то все остальное будет зависеть от представлений царя о том, насколько быстро нужно запустить этот процесс.

В таком случае этот самый возраст согласия может понизиться до 12, 10, а то и 8 лет, как у талибов. Ведь если следовать логике их рассуждений, даже снизив порог до 10 лет, к 18 годам это уже может быть мать троих детей. Дичь? Ничего подобного. Товарищ Жуков, с приведенной выше фразой о бабах, которые еще нарожают, был плебеем в этом вопросе, а вот Михайло Илларионович Кутузов, будучи помещиком и владельцем крупного стада крепостных крестьян, обязал свою челядь женить детей с 12-летнего возраста, чтобы как можно быстрее получать приплод. И если у подростков мужеского полу, в таком возрасте не получалось добиваться нужного результата, то помогали старшие товарищи, например – папаша жениха. Этому вопросу полководец уделял особое внимание и это отражено не только в его личной переписке, но и в примере, который он демонстрировал непосредственно в ходе бородинского сражения.

Если бы все, что он делал в это время, без малейших купюр, загрузить в нейросети и поставить задачу перед искусственным интеллектом, изобразить сцену, которая лучше всего отражает деятельность полководца в ходе подготовки бородинского сражения и самой битвы, то скорее всего это не было бы той классикой, которой кормили всех потомков.

На картине не был бы изображен Кутузов, склонившийся над картой, в окружении полководцев, рангом пониже. Дело в том, что он возил с собой девочку-подростка, лет 13, одетую в военный мундир и выдававшуюся за пажа – мальчика. И вот ей он уделял куда больше внимания, а ИИ мог бы изобразить знаменитого военного, склонившегося над этим «пажом» и при отсутствии военного совета в Филях. То есть тут они не открывают ничего нового, а просто возвращаются в собственное средневековье и в то, что прямо сейчас практикует тот же самый Талибан, который так сильно сейчас заходит царю-батюшке.

Страна-грабитель

О том, что Россия всегда была страной-гопником, нам известно, пожалуй лучше, чем кому либо. Причем, гопота действует на любой вкус, начиная от захвата чужих территорий, до более изощренных, пусть и не таких масштабных грабежей. В начале 90-х, когда появился доступ к части совковых архивов времен Второй Мировой войны, появилась масса данных о том, что это были за «освободители» в Европе. На самом деле, практически все «освободители», усиленно освобождали местное население от ценностей, которые удалось обнаружить. Причем, явление это было настолько масштабное и открытое, что были установлены правила того, что и сколько может себе награбить рядовой, а что – офицер или генерал. Понятно, что по части грабежей всех переплюнул маршал Жуков, но промышленный масштаб тяги имущества уже и грабежами то не назовешь.

Наверное многим приходилось читать или слышать о том, что Герман Геринг был падок до выноса ценности из музеев, картинных галерей и прочего и что потом все это вывозилось в его резиденцию. Так вот, по сравнению с Жуковым, Геринг был мелким карманником, тырившим мелочь у ротозеев. Жуков не стеснял себя ни объемами награбленного, ни качеством и если Геринг выбирал себе картины определенных художников или просто конкретные картины, то у Жукова это было проще: «Картина большая – 1 шт». Ну а простая пехота, напоподибе «Алеши» грабила такое, что могла унести с собой или на себе, отсюда и фотографии освободителей с несколькими часами на одной руке.

Ну а государство, грабило промышленность, вывозя целые заводы, со станками, остатками сырья, наполовину готовыми изделиями, чертежами и даже персоналом. Собственно говоря, весь последующий прогресс ВПК совка был обеспечен, с одной стороны – поставками по Лендлизу, а с другой – практически полным вывозом уцелевшей промышленности, из своей зоны оккупации Европы.

Конечно же, они не только освобождали население от ценного имущества, но и насиловали всех, кто попадалось им под руку. Кстати, там они переплюнули даже талибов и 8 лет для них не был нижним пределом. Причем – насиловали не в виде мести немкам, поскольку они даже особо и не разбирались, немки это, польки или собственные граждане, которых вывезли в Европу на работу. Никакой мести, в таком случае быть не могло. Но это – другая история. Ну а грабежи были и другого свойства, более масштабные и менее известные, причем – не связанные со Второй Мировой войной.

Anti-Colorados, Defence-Line

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