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«Под домом собралась толпа»

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  • 5.11.2024, 12:47
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«Под домом собралась толпа»

Девушка за считаные минуты сдала квартиру-«полуфабрикат» в «Минск Мире».

Переехать в новостройку (пусть даже и на арендные метры) — мечта многих беларусов. Современный дом, хорошая планировка, свежий ремонт. Стоп. Или можно обойтись без ремонта? Как ни странно звучит такой вопрос, но квартиры в Минске сдаются, а самое главное — и снимаются, совершенно без ремонта. Доказательство тому — однушка в «Минск Мире», найти жильцов для которой удалось за считаные минуты, пишет Onliner.

Ролик о том, что квартиру даже без штукатурки на стенах можно сдать за вполне себе солидную сумму, завирусился в TikTok. Подробности рассказала сама хозяйка метров.

Не секрет, что в «Минск Мире» полно инвестиционных квартир. Случай Юлии — не из таких. Посовещавшись с супругом и самой близкой родней, женщина решила построить однушку «на вырост», для 12-летнего сына. Мол, пока тот повзрослеет, решит жить отдельно, как раз успеют кредит погасить и ремонт сделать. Спешить все равно некуда. Но один случайный разговор изменил планы семьи.

— Мы с мужем были уверены, что все годы, пока будем погашать кредит (хотелось поскорее рассчитаться с банком), квартира будет просто стоять. А что еще делать, если на ремонт денег не остается, а голые стены сдавать у нас не принято, — рассказывает Юлия. — Однако во время приемки, пока ехали в лифте и обсуждали все увиденное, соседка вдруг обмолвилась, что уже завтра в ее квартиру заедут квартиранты. Помню, как я удивилась. В смысле? Какие квартиранты — только ж ключи получили.

@liemetr Аренда студии без ремонта за 250 долларов. Многие не верили, что такое возможно. Но вот она во всей красе! Квартира с уникальным дизайном в стиле Хай-тАк! С прекрасным видом на Международный финансовый центр для открытия денежной чакры. Бюджет сего великолепия около 1000 рублей + старая бытовая техника из семейных запасов. Подключение электрики и сантехники выполнили своими силами. Полный список расходов читайте в описании: Столик и стул Ами 85руб Кровать 100 руб. Наматрасник 40 руб. Прихожая 60 руб. Унитаз 50 руб. Ванна 100 руб. 2 смесителя 150 руб. Комод 50 руб. Раковина 60 руб. Шторка 25 руб. Мелочи: трубы, розетки, проводка, итд 200 руб. Холодильник, стиралка, электроплита и тумба под раковину были свои с дачи . #Арендаквартир #Ремонтквартир #Дизайнинтерьера #Дизайнминск #Инвестиции #инвестициивнедвижимость ♬ оригинальный звук - ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МИНСК ONYX.by

А она говорит: да, забирают и в бетоне, причем без проблем. За 200 долларов по курсу берут, например, ипэшники под склады для интернет-магазинов. Конечно, я очень удивилась, но решила проверить. И правда, на профильных площадках нашла несколько объявлений о сдаче квартир без отделки.

На мое предложение тоже сдать квартиру муж сначала рассмеялся. Но я настаивала: нам же платить кредит, даже 100 долларов в месяц лишними не будут.

В итоге решили, что будем сдавать. Но предварительно немного приведем однушку в порядок.

Первым делом супруги прогрунтовали стены, чтобы «осадить» строительную пыль. Затем поехали по строймагазинам: купили на распродаже обрезки линолеума, сантехнику. Также по объявлениям с рук купили «бэушную» мебель. Бытовая техника была своя — переместилась с дачи в «Минск Мир». Общие вложения составили до 1000 рублей.

— Когда все было готово, я разместила объявление о сдаче. Цену поставила 200 долларов в месяц — думала, может, кому-то из студентов подойдет вариант. Но на меня обрушился просто шквал звонков.

Первые полчаса после публикации объявления я просто не успевала повесить трубку. Только отбой — и уже новый звонок.

Когда разговоры голосом закончились, обнаружила, что у меня еще штук 50 сообщений в мессенджерах. Стало понятно, что продешевила, — делится женщина.

Квартира еще нуждалась кое в каких доделках, в частности было необходимо подключить сантехнику. Поэтому Юлия удалила объявление. Новое опубликовала только тогда, когда однушка полностью была готова к жизни. И по другой цене — 270 долларов по курсу плюс оплата коммунальных услуг.

— Звонков тоже было огромное количество. Всех желающих я приглашала на следующий день на просмотр, ориентируя примерно на три часа дня. И вот когда мы с мужем подъехали к дому, удивились: перед входом была толпа — подумали, что собрание какое-то, наверное, по отоплению вопросы будем решать. Но оказалось, что все эти люди пришли на просмотр квартиры!

Стало так стыдно и неудобно. Я знаю, что обычно половина из тех, кто обещает, так и не приезжает на просмотр, а тут — целая толпа народу, человек тридцать.

Решили первыми пригласить тех, кто приехал раньше всех. Поднимаемся вместе на этаж. А там… прямо под дверью люди дежурят. Естественно, первыми пригласили их. Причем кандидаты в квартиранты были самые разные — женщина с парнем, работающим в EPAM, госслужащие, рабочие.

По словам Юлии, первый же человек, оказавшийся в однушке, ее и забрал. «Победитель» пришел под квартиру еще в 14.00 и терпеливо ждал. Всех остальных собственнице пришлось расстроить.

Далее были формальности — подписать договор на полгода, передать ключи. Квартиранты живут в однушке уже несколько месяцев и, кажется, всем довольны.

— Хочется сказать: если кто-то находится в такой же ситуации, как мы, стоит попробовать сдать свое жилье. По моим впечатлениям, спрос очень большой. А то ведь жалко, если квартира простаивает без дела. Вложения минимальные (особенно если есть старая бытовая техника), они отбиваются в первый же месяц аренды (налог за однушку небольшой — всего 47 рублей в месяц). По крайней мере, кредит сможете быстрее погасить, — советует Юлия.

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