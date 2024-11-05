В Кремле пора начинать молиться Андрей Окунь

5.11.2024, 12:48

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Андрей Окунь

Трамп не сулит России ничего хорошего.

Вся внешняя политика России строится вокруг ожидания, кого граждане США выберут новым президентом. Об этом надо помнить, когда вам снова будут рассказывать, как Путин восстановил скрепоносный суверенитет и нарастил геополитический вес России.

Сегодня американские избиратели полностью контролируют настроение в Кремле: это им решать, будут ли московские элиты радоваться или злобно чертыхаться. Вот и весь хваленный суверенитет, за который погибают россияне.

При этом я совершенно не понимаю, каким образом пропагандисты смогли убедить людей, что Трамп — «наш парень». Вот сейчас он выиграет выборы, и положение России от чего-то станет лучше. Давайте я коротко напомню, почему «патриоты» зря надеются на Трампа.

1. Именно Трамп первым поставил Украине летальное оружие: сначала снайперские винтовки, реактивные гранатометы, а затем и противотанковые ракеты Javelin;

2. Он воевал против российского газопровода «Северный поток» и заблокировал во время своего первого президентского срока строительство «Северного потока 2»;

3. Трамп ужесточил санкции против РФ еще до начала войны в Украине;

4. ЦРУ активнее всего готовило Украину к войне именно при Трампе.

Так почему же Трамп «наш человек»? Потому что он строит из себя рубаху-парня, не любит геев, трансгендеров и мигрантов? Трамп не сулит России ничего хорошего. Вот, что он сам говорил в июле 2023 года:

«Я бы сказал Путину: «если вы не заключите сделку, мы дадим Зеленскому больше, чем они когда-либо получали». Я заключу сделку за один день. Один день».

Трамп — это эскалация, которой невероятно боятся в Кремле. Если бы не боялись, то каждый раз не откатывались бы смиренно за свои же «красные линии». Трамп не будет использовать «умные инструменты» Байдена и команды демократов по сдерживанию и балансу ситуации. Он будет нахрапом брать барьер, который его сильно раздражает.

И да, Трамп будет призывать к публичному отказу от страха эскалации с РФ. Он через экономическое давление на Китай и нефтегазовые санкции на Россию начнет обострять по всем фронтам, если почувствует, что Путин не готов заключить сделку, выгодную США.

А если добавить к этому тот факт, что внешнеполитическая команда Трампа была чуть ли не воинственней, чем он сам, то его возможная победа на выборах президента США не сулит Путину ничего хорошего. Я бы даже сказал наоборот. Поэтому в Кремле пора начинать молиться за победу Камалы Харрис, если они хотят продолжать свою тягомотную войну на истощение.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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