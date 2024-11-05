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Удивительная наглость Путина

  • Аббас Галлямов
  • 5.11.2024, 13:03
  • 3,792
Удивительная наглость Путина
Аббас Галлямов

Поздравляю вас, гражданин Соврамши.

Итак, вчера был обнародован и широко разошелся список тех требований, которые Россия предъявила Украине 7 марта 2022 года. Оставим в стороне удивительную наглость Путина, который решил, что имеет на все это право (просто представьте себе его лицо, если бы кто-нибудь предъявил такой список ему самому).

В данном случае я обращу ваше внимание на требование отмены всех санкций, введенных против России после аннексии Крыма. Предъявив его, российские власти буквально расписались в том, что их заявления из серии «санкции нам на пользу» - есть ложь. Можно спорить о степени болезненности указанных санкций, но тот факт, что до какой-то степени они болезненны, теперь сомнению не подлежит. Если бы эти санкции не тревожили Кремль, - или тем более, как он утверждает, были бы ему «на пользу», - то чего ради просить их отменить? То, что тебе на пользу, ты обычно отменять не хочешь.

В общем, как там у Булгакова: «Поздравляю вас, гражданин Соврамши?»

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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