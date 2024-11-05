Задержан известный белорусский певец Дядя Ваня 5.11.2024, 13:14

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В свое время был членом команды КВН «ЧП».

Задержан известный певец и шоумен Иван Вабищевич (Дядя Ваня), сообщила «Наша Ніва».

Как пишет издание, 44-летнего артиста задержали еще в сентябре. Что ему инкриминируется — неизвестно, как и где он сейчас находится.

«Скорее всего, причина — это „политика“. За Вабищевичем якобы пришли из-за событий 2020 года. Дело в том, что у силовиков и ранее возникали вопросы к нему, но эти претензии удалось урегулировать, и Дядя Ваня продолжил музыкальную деятельность. Правда, выступал он прежде всего в России», — пишет издание.

Знакомые Вабищевича теоретически допускают, что причиной ареста могли стать и другие вопросы — например, денежные.

Instagram Дяди Вани последний раз обновлялся 26 сентября. Примерно с этого времени он неактивен в других соцсетях и мессенджерах.

Иван Вабищевич родился 26 июля 1980 года в Минске. Музыкант, певец, шоумен, ведущий «Папаши Шоу» на Радио ОНТ, солист группы One Hell Thing. В свое время был членом команды КВН «ЧП».

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