300 сил и полный привод: представлен яркий спорткар Toyota
- 5.11.2024, 13:23
Купе облегчили, установили антикрыло и спортивные сиденья.
К тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе подготовили особый вариант купе Toyota GR86, названный Rally Legacy. Спорткар доработали в раллийном стиле. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Toyota GR86 получила силовой агрегат от заряженного хэтчбека GR Corolla. Купе оснастили 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором на 300 л. с. и 470 Н∙м, а также и системой полного привода. Примечательно, что установили гоночную секвентальную КПП.
Поскольку моторный отсек купе Toyota GR86 довольно компактный, то пришлось изменить интеркулер и изготовить для авто новый передний подрамник.
Дизайн спорткара изменили в духе раллийного купе Toyota Celica GT-Four 90-х годов. Он получил дополнительную оптику и большое антикрыло. К тому же, установлены белые 18-дюймовые диски с шинами Michelin, да и окрас такой же, как у знаменитого предка.
Из салона спорткара убрали отделку и шумоизоляцию, а взамен установили спортивные кресла и руль Sparco. Также тюнинг Toyota GR86 включает каркас безопасности.