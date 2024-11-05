300 сил и полный привод: представлен яркий спорткар Toyota 5.11.2024, 13:23

Купе облегчили, установили антикрыло и спортивные сиденья.

К тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе подготовили особый вариант купе Toyota GR86, названный Rally Legacy. Спорткар доработали в раллийном стиле. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Toyota GR86 получила силовой агрегат от заряженного хэтчбека GR Corolla. Купе оснастили 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором на 300 л. с. и 470 Н∙м, а также и системой полного привода. Примечательно, что установили гоночную секвентальную КПП.

Поскольку моторный отсек купе Toyota GR86 довольно компактный, то пришлось изменить интеркулер и изготовить для авто новый передний подрамник.

Дизайн спорткара изменили в духе раллийного купе Toyota Celica GT-Four 90-х годов. Он получил дополнительную оптику и большое антикрыло. К тому же, установлены белые 18-дюймовые диски с шинами Michelin, да и окрас такой же, как у знаменитого предка.

Из салона спорткара убрали отделку и шумоизоляцию, а взамен установили спортивные кресла и руль Sparco. Также тюнинг Toyota GR86 включает каркас безопасности.

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