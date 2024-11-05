закрыть
5 ноября 2024, вторник, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп допустил, что может проиграть на выборах

  • 5.11.2024, 13:20
  • 1,564
Трамп допустил, что может проиграть на выборах
Дональд Трамп

И пообещал, что «будет интересно».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что имеет «значительное преимущество» на президентских выборах в США, при этом допустив, что может проиграть своей оппонентке Камале Харрис.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом в воскресенье, 3 ноября.

Он также спрогнозировал, что победитель выборов может стать известным до конца дня выборов.

Карл спросил Трампа, считает ли он, что может проиграть.

«Да, я думаю, вы знаете, что я могу проиграть… Но я думаю, что у меня довольно значительное преимущество… Но плохие вещи могут случиться. Знаете, всякое бывает, но это будет интересно», — заявил он.

На вопрос о том, когда Трамп собирается обратиться к стране по поводу результатов выборов, он ответил, что «будет там в нужное время».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский