Трамп допустил, что может проиграть на выборах 5.11.2024, 13:20

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Дональд Трамп

И пообещал, что «будет интересно».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что имеет «значительное преимущество» на президентских выборах в США, при этом допустив, что может проиграть своей оппонентке Камале Харрис.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом в воскресенье, 3 ноября.

Он также спрогнозировал, что победитель выборов может стать известным до конца дня выборов.

Карл спросил Трампа, считает ли он, что может проиграть.

«Да, я думаю, вы знаете, что я могу проиграть… Но я думаю, что у меня довольно значительное преимущество… Но плохие вещи могут случиться. Знаете, всякое бывает, но это будет интересно», — заявил он.

На вопрос о том, когда Трамп собирается обратиться к стране по поводу результатов выборов, он ответил, что «будет там в нужное время».

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