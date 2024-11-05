«Против Беларуси в НАТО выступают либо лжецы, либо полезные идиоты» 5.11.2024, 13:40

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Сергей Грабский

Нейтральный статус невозможен.

Почему свободная Беларусь должна стать членом НАТО? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса Вооруженных сил Украины, участником миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергеем Грабским.

Сергей Грабский был удостоен медали НАТО за личные заслуги и профессионализм, проявленные при выполнении задач в Ираке:

— В нашей с вами ситуации невозможно быть нейтральными странами. Все государства, которые сохраняют свою идентичность и национальную самоидентификацию — члены НАТО. В нашем мире, когда на востоке существует кровавая агогизирующая империя, иной выбор невозможен. От слова совсем. Другой силы, которая могла бы нас защитить, не существует. Независимая Беларусь не имеет шансов сохранить свою самоидентификацию и независимость, национальную идентичность вне НАТО.

— Хорошо, давайте пройдемся по другим вариантам. Называют Балто-Черноморский союз, который якобы может быть альтернативой НАТО.

— Давайте загибать пальцы. Какие из этих стран входят в НАТО?

— Кроме Беларуси, Украины и Молдовы — все.

— Вот вам и ответ. Страны, в которых сохраняется нестабильность, в свое время не вступили в НАТО. Если брать исходное положение, то ситуации в Литве и Молдове практически не отличались. Я говорю о развитии гражданского сообщества, промышленном потенциале и так далее. Сегодня даже гипотетически никто не рассматривает вопрос о нападении на страны Балтии. А Молдова после 30 лет стоит на пороге исторического выбора.

Украина, которая на своем опыте поняла, что нужно быть в НАТО, в кровавой борьбе отстаивает свою свободу и независимость. Любая попытка задекларировать нейтральный статус, когда ты находишься на границе между «осью зла» и демократическими странами, означает, что страна будет агонизировать между «раем и адом», не находясь ни там, ни там. Без какой либо перспективы.

Возвращаясь к ситуации в Молдове. Мы видим, что страна отчаянно пытается сделать шаги для определения своей идентичности и движения вперед. Может ли Россия предложить движение вперед? Конечно нет. Не существует «вещи в себе». В нашем жестоком мире вы или находитесь на стороне добра, цивилизованного мира, или становитесь частью «оси зла».

Нейтральной может быть Индия, где более одного миллиарда население. Однако даже она маневрирует между своим «доминионом», Великобританией (ведь в Лондоне индийцев больше, чем в некоторых штатах этой страны), и выгодой, которую она получает от России. Индия балансирует, потому что может себе позволить благодаря географическому положению, численности населения, развитию экономики и вооруженных сил.

Давайте к цифрам. Россия только за октябрь месяц потеряла в Украине более 40 тысяч человек. Белорусская армия, насчитывающая 25 тысяч человек, просуществует две недели, если политическое руководство страны решит задекларировать, что «Россия нам не указ». Это физически невозможно.

Если речь идет о «Белорусской автономной республике», «Белорусской области» в составе Московской империи, можно заявлять о своем «нейтралитете». Если речь идет о свободной Беларуси, которая говорит на своем языке, развивает свои национальные интересы, нейтралитет невозможен.

Если в белорусской оппозиции кто-то говорит о «нейтральном статусе» и выступает против НАТО, то он либо сознательно лжет, либо это полезный идиот.

— В начале войны в Украине озвучивалась «альтернатива НАТО». Страны Балтии, Польша, Скандинавия, Великобритания. Эти планы канули в Лету?

— Не согласен. Формат взаимодействия меняется. Нашими самыми надежными союзниками являются страны Балтии, Скандинавии, Великобритания, Польша и Румыния. Идея продолжает существовать. Речь не идет о том, что Великобритания хочет создать новую империю, где будет доминионом, а Норвегия, Польша, страны Балтии и Украину будут колониями. Идет осознание общих задач и интересов.

Даже Молдова оказывается в такой ситуации, что выбора у нее нет. Россия пытается оттянуть ее от цивилизованного пути, но есть другие силы, которые противодействуют этому. Вы же понимаете, что для уничтожения действующего режима в Приднестровье Украине нужно 3-5 дней.

— Сегодня та же Польша активно продвигает идею Украины в НАТО. Может ли Киев стать адвокатом свободной Беларуси в НАТО?

— Безусловно, но цена нашей адвокатуры будет очень высокой, если говорить открыто. Ведь мы сами платим сегодня огромную цену за то, чтобы вступить в Альянс. Скажу честно, что НАТО — это не просто. Военная компонента — это лишь 25%. Я очень прохладно отношусь к заявлениям, что Украина через два-три года станет членом НАТО. Давайте не забывать, что есть политическая, экономическая и судебная компоненты. Только совокупность этих четырех компонент, если они отвечают стандартам НАТО, могут свидетельствовать о том, что страна станет членом Альянса. Это большой путь. Украина — наибольшая по площади страна Европы, с огромным населением. Если НАТО может «переварить» коррупционную Черногорию, в свое время Словакию, то с Украиной и Беларусью так не будет. Есть определенные индикаторы. Даже Швеция, которая, безусловно, подходила по всем стандартам, была вынуждена дожидаться решения Турции. Это сложный путь, но без него наши страны исчезнут с карты.

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