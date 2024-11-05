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Лукашенко готовится к «экономическому армагеддону»

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  • 5.11.2024, 13:40
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Лукашенко готовится к «экономическому армагеддону»

Нацбанку и КГБ поручено обеспечить видимую финансовую устойчивость.

Источники специализирующегося на инсайдах телеграм-канала «Генерал КГБ» сообщают о серьезном дефиците американской и европейской валют в финансовой системе Лукашенко.

«Речь идет о критических поставках от оборудования, запчастей до медпрепаратов. Лукашенко пытался скрыть внутри страны эту проблему, пытается попрошайничать по своим каналам об очередном кредите именно в валюте, но ответа от потенциальных доноров пока не получено. Все расчеты с РФ проводятся в российских рублях, валюты поступает от экспорта критически мало», - сообщает телеграм-канал.

Решено продавать золото, причем белорусские власти «попытаться оказать услугу русским и продать и их часть золота, выдавая за свое».

По данным источников, Нацбанку Беларуси приказано «не допустить панических настроений и обеспечить свободную конвертацию как минимум до вступления в должность нового президента и кабинета в США».

В публикации сообщается также, что Лукашенко поручил просчитать возможности плавной отвязки белорусского рубля от российского, на случай ускоренной девальвации российской валюты.

«Спешка с «выборами» в Беларуси в том числе связана с ожиданием девальвации российского рубля, который приведет к девальвации белорусского», - пишет «Генерал КГБ».

Также Нацбанку и КГБ поручено обеспечить видимую финансовую устойчивость и «стабильность» всеми доступными методами и инструментами, чтобы предотвратить грядущую панику.

«Ожидание величины инфляции и девальвационных процессов в экономике напрямую зависят от результата выборов в США», - сообщает «Генерал КГБ».

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