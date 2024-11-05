В орбиту Путина не тянет

В орбиту Путина не тянет4
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 5.11.2024, 14:03
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Соотносите свои пожелания с возможностями.
Президент Сербии Александр Вучич вчера следующим образом обозначил приоритет своей страны:
«Мы на европейском пути, ЕС - наш самый большой внешнеторговый партнер, мы себе поставили целью до 2027 года выполнить все обязательства по повестке роста и повестке реформ вне зависимости от того, станем членом или нет»
То есть, помимо иных причин, экономика притягивает Сербию в Европейский союз. Противопоставить этому тяготению Путину нечего. Что называется, «реальность, данная в ощущениях».
Примерно та же история с дутым «величием» и огромным влиянием нашей страны на мировые процессы. Имея объём экономики в районе 2% мирового ВВП, по существу, можно находиться только на второстепенных ролях, во второй лиге за США, Китаем, Евросоюзом.
История с Сербией показательна в том отношении, что это совершенно не «антироссийская» страна, как сказали бы пропагандисты. Но обстоятельства сильнее. Поэтому Сербия, не имея ничего против России, в конце концов будет с Евросоюзом.
И вывод для политического класса России, в особенности для тех, у кого голова кружится от «величия» - соотносите свои пожелания с возможностями.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»