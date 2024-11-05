«На Запорожской АЭС назревает что-то ужасное» 5.11.2024, 14:13

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Аналитик поделилась прогнозом.

Союзники Украины должны приложить максимум усилий, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС или по меньшей мере добиться, чтобы российские оккупанты оставили станцию. Об этом сообщила аналитик по вопросам энергетической безопасности американского исследовательского центра Atlantic Council Ольга Хакова в интервью «Голосу Америки».

По ее словам, союзники должны надавить на Путина, чтобы тот вывел войска со станции «для безопасности украинцев и европейцев».

«Не вопрос, произойдет ли это, а вопрос когда произойдет серьезный инцидент на этой станции, пока россияне ее незаконно оккупируют», - говорит аналитик об угрозе аварии на АЭС.

Хакова отмечает, было не менее 150 зарегистрированных случаев значительных нарушений правил безопасности.

«Любой в сфере безопасности скажет, что этот уровень нарушений приводит к инцидентам. Это как смотреть замедленное видео того, как что-то ужасное назревает», - добавляет эксперт.

Комментируя работу миссии МАГАТЭ, которая сейчас находится на станции, Хакова отметила, что «в этой миссии участвуют многочисленные высококвалифицированные и чрезвычайно умные специалисты, а также отважные люди, которые сейчас выполняют свою работу на месте».

Однако, по ее словам, некоторые важные сообщения теряются в переводе от экспертов на месте, которые действительно знают и все понимают риски пребывания оккупантов на станции.

«Они (оккупанты - ред.) не заботятся хорошо об этой станции, потому что не придают приоритета безопасности. Никто не выиграет, если произойдет инцидент», - отметила Ольга Хакова.

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