В Минске ликвидируют «Белорусскую ассоциацию содействия ООН»2
- 5.11.2024, 14:36
Организация была зарегистрирована 35 лет назад.
Пока Лукашенко заступается за генсекретаря ООН Гутерриша, минские власти ликвидируют общественную ассоциацию, связанную с Организацией Объединенных Наций.
12 ноября в Минском горсуде будет рассматриваться ликвидация общественного объединения «Белорусская ассоциация содействия Организации Объединенных Наций», передает «Радио Свобода». Иск подало Министерство юстиции.
Организация была зарегистрирована 35 лет назад — в октябре 1989-го. На портале общественных объединений указано, что ее руководителем является Виктор Иванов. Место нахождения объединения — Минск, ул. Бобруйская, 5а. Это здание ректората Белорусского государственного университета.
В публичном пространстве сведений о какой-то деятельности объединения в последнее время нет.
С 2002 года существует учебно-образовательный центр ОО «Белорусская ассоциация содействия ООН». Он зарегистрирован в Минске по ул. Интернациональной, 24а — это общежитие Белорусского государственного цирка. Этот центр на настоящее время имеет статус действующего.
Как подсчитали правозащитники, за время от выборов 2020 года до конца октября 2024-го в Беларуси было ликвидировано не менее 1838 некоммерческих организаций.