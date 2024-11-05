В Минске ликвидируют «Белорусскую ассоциацию содействия ООН» 2 5.11.2024, 14:36

Организация была зарегистрирована 35 лет назад.

Пока Лукашенко заступается за генсекретаря ООН Гутерриша, минские власти ликвидируют общественную ассоциацию, связанную с Организацией Объединенных Наций.

12 ноября в Минском горсуде будет рассматриваться ликвидация общественного объединения «Белорусская ассоциация содействия Организации Объединенных Наций», передает «Радио Свобода». Иск подало Министерство юстиции.

Организация была зарегистрирована 35 лет назад — в октябре 1989-го. На портале общественных объединений указано, что ее руководителем является Виктор Иванов. Место нахождения объединения — Минск, ул. Бобруйская, 5а. Это здание ректората Белорусского государственного университета.

В публичном пространстве сведений о какой-то деятельности объединения в последнее время нет.

С 2002 года существует учебно-образовательный центр ОО «Белорусская ассоциация содействия ООН». Он зарегистрирован в Минске по ул. Интернациональной, 24а — это общежитие Белорусского государственного цирка. Этот центр на настоящее время имеет статус действующего.

Как подсчитали правозащитники, за время от выборов 2020 года до конца октября 2024-го в Беларуси было ликвидировано не менее 1838 некоммерческих организаций.

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