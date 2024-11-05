Появилась новая версия Bradley, которую боятся в РФ 5.11.2024, 14:53

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Оккупанты разбегаются при слухах о ее появлении.

Компания BAE Systems совместно с американской армией работает над обновленной версией Bradley A4. Bradley M2A4E1 станет самой усовершенствованной версией, которая обеспечит наивысший уровень выживаемости. Среди прочего появится активная система защиты, улучшенный прицел и система кондиционирования воздуха. Об этом сообщается на сайте BAE Systems.

Основные работы по модернизации Bradley ведутся в городе Йорк, штат Пенсильвания. В опубликованном ролике сообщается, что некоторые из уроков, полученных на поле боя, оказались неожиданными. Опубликованный видеоряд содержит подборку кадров, сделанных на передовой в Украине.

«Bradley доминирует на поле боя в Украине», — сообщается в публикации. В интервью один из бойцов ВСУ говорит, что россияне боятся американской боевой машины.

«Когда мы слушаем их радио, и они слышат, что Bradley приближается, они начинают убегать», — сказал неназванный военнослужащих, добавив, что эта техника стала геймренджером на передовой.

В ролике также представлены заголовки новостей, в которых отмечается, что Bradley спасают жизни украинских защитников за счет высокого уровня защиты, мобильности и огневой мощи.

«Мы не заменяем старые версии старыми, но новыми. Мы модернизируемся посредством военной поддержки, которую оказываем украинцам», — отметила представительница компании на видео.

Обновленный M2A4E1 Bradley: детали

Модель M2A4E1 Bradley отличается рядом технологических новшеств, значительно повышающих выживаемость, защиту и боевые возможности машины.

Основная инновация M2A4E1 — система активной защиты Iron Fist Light Decoupled (IF-LD) компании Elbit Systems, предназначенная для перехвата и нейтрализации противотанковых ракет и снарядов.

Еще одно усовершенствование — IBAS Block 2.8. Система позволяет стрелку находить и поражать цели днем и в ночное время, даже в условиях плохой видимости. Эта опция значительно повышает эффективность на поле боя, особенно в условиях асимметричной войны, когда требуется быстрый и точный ответ.

Добавились также усовершенствования для усиления защиты от киберугроз.

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