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Сейм Литвы одобрил денонсацию еще одного соглашения с Беларусью

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  • 5.11.2024, 14:48
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Сейм Литвы одобрил денонсацию еще одного соглашения с Беларусью

В первом чтении.

В пресс-службе литовского парламента сообщили, что в первом чтении был одобрен законопроект о денонсации межправительственного соглашения с Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что после начала вторжения России в Украину в 2022 году литовская таможня практически не сотрудничает с белорусскими коллегами. При этом в соответствии с соглашением литовская сторона должна признавать документы из Беларуси, представляемые субъектами хозяйствования для подтверждения надлежащего исполнения таможенных требований, процедуры и законности осуществляемой торговли, отсутствия нарушения санкций. Литовские органы при этом не могут проверить их подлинность из-за прекращения сотрудничества.

За денонсацию соглашения выступили 93 члена Сейма, трое воздержались. Проект еще будет рассматриваться во втором чтении.

Ранее Литва денонсировала соглашения с Беларусью об инвестициях и избежании двойного налогообложения.

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