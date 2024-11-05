Под Минском выставили на продажу дом в футуристическом стиле 5.11.2024, 15:07

Tesla — в подарок.

В продаже появился очень необычный дом, построенный по проекту известной минской архитектурной студии — тотально-черный фасад, плоская крыша, сложная конфигурация из кубических форм, остекление от пола до потолка, огромная площадь террас и смотровая площадка. Мебели и чистовой отделки внутри нет, зато новому владельцу достанется почти новая Tesla Y, пишет Realt.

Дом находится в деревне Новое Поле, в 24 километрах от Минска в Гродненском направлении. Найти его можно в конце крайней улицы с современной застройкой, упирающейся в лес.

Соседи только с одной стороны и им суждено видеть практически глухой черный фасад. С дороги охватить взглядом весь дом, так, чтобы у смотрящего сложилось понимание о его размерах и конфигурации, не получится — архитекторы предложили особое решение, как будто составленное из нескольких черных кубов.

В основе дома железобетонный каркас с заполнением керамзитобетонными блоками и монолитным перекрытием. Фасад вентилируемый, утеплен 100 мм каменной ваты. Для облицовки использовались лиственничный планкен со скрытым крепежом и фиброцементные плиты. Все поверхности окрашены в черный цвет, водосточная система скрытая, поэтому издалека дом смотрится монолитной конструкцией.

При въезде мы находим парковку на две машины под парящей консолью-навесом без видимых опор. Конструкция рассчитана так, чтобы крышу над ней можно было использовать как дополнительную террасу второго этажа. Как такового гаража нет, но есть техническое помещение, закрытое гаражными секционными воротами. Там можно хранить весь садовый инвентарь, мотоцикл, газонокосилку и прочее хозяйство. Вход в дом также прячется под навесом, что очень практично.

Дом двухэтажный, с большой площадью террас на крыше. Строение, хоть и выглядит объемным, достаточно компактное — всего 230 квадратов.

С парковки под крышей сразу попадаем в прихожую дома. Из этой части дома открывается пространство с панорамными окнами во всю стену. Это гостиная, совмещенная с кухней и столовой. Зона кухни сейчас представлена глухой стеной со сплошной 5-ти метровой лентой остекления сверху.

Главная фишка гостиной — панорамное остекление с раздвижной системой Patio в алюминиевом профиле. При необходимости окна сдвигаются в стороны и открывается проем шириной 4 метра.

Такое решение позволяет буквально стереть границу между жилым пространством и участком. Сразу за стеклом находится уже готовая терраса с лиственничной палубой и навесом из деревянных брусков и оргстекла.

В приватной части дома предполагается две практически одинаковые комнаты с панорамными глухими окнами с верхней фрамугой для проветривания на сервоприводе.

Рядом — общий санузел с ванной, душевой, туалетом.

В этой же части дома находится мастер-спальня с транзитной гардеробной, из которой попадаем в хозяйский санузел. В нем большую часть занимает душевая напротив узкого окна в пол с видом на лес.

В спальне три стены от пола до полка в ней стеклянные. Из окон открывается вид на террасу, сад камней и лес в конце участка.

На втором этаже находится большая студия без перегородок с выходом на крышу навеса над парковкой и на верхнюю террасу с искусственной зеленой лужайкой. Сюда выведены водопровод и канализация с расчетом установки кофемашины.

И ведь это еще не все — на крышу этого куба со студией ведет лестница и там имеется большая смотровая площадка.

По инженерной части тоже не обошлось без необычных решений. Главное из них — воздушное отопление, на американский манер. По всем помещениям разведены тепло- и звукоизолированные воздуховоды, по которым поступает воздух определенной температуры и влажности, а климат поддерживается в автоматическим режиме. Система сложная, состоящая из дорогостоящей вентиляционной установки и вполне обыкновенного газового котла. Под все это оборудование выделена просторная комната, которая будет использоваться еще как постирочная.

В доме реализована уникальная система «Умный дом», которая включает в себя: управление внутренним и наружным светом, видеонаблюдение, все отопление, контроль воздуха, датчики СО2, управление въездной группой, аудио и многое другое. Оптоволокно разведено по всем помещениям.

Фасад дома богат на освещение: LED подсветка навеса под авто, всех террас на всех этажах, по всем наружным стенам, скрытая и открытая подсветка по кругу.

На парковку выведена зарядная станция для автомобиля. И, как мы уже говорили, новому владельцу достанется бонусом Tesla Y.

Для участка 15,2 сотки имеется проект ландшафтного дизайна, который уже практически реализован. Территория огорожена.

Стоимость этого дома — 800 000 долларов.

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