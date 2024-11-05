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ГУР: Украинские войска атаковали спецназ КНДР

  • 5.11.2024, 15:14
  • 1,970
ГУР: Украинские войска атаковали спецназ КНДР

Военная разведка Украины раскрыла детали.

Первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных состоялось в Курской области.

Как пишет Financial Times, детали раскрыл высокопоставленный представитель украинской разведки.

По его словам, это произошло в Курской области, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или чуть больше половины того, что она ранее удерживала после летнего вторжения.

В Курской области России произошли первые боевые столкновения между украинскими и северокорейскими военными, сообщает также («Суспільне» https://t.me/suspilnenews/40757) со ссылкой на источники в спецслужбах.

В то же время, по данным собеседника, о крупных столкновениях «пока речь не идет».

Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами с плечевым запуском.

По данным ГУР, некоторые из них также были снабжены приборами ночного видения и тепловизорами. Несколько сотен военнослужащих северокорейского спецназа также были развернуты в Курске.

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