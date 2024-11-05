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«Тепло пошло»: синоптики пообещали белорусам до +11°С

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  • 5.11.2024, 15:29
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«Тепло пошло»: синоптики пообещали белорусам до +11°С

Прогноз на ближайшие дни.

Синоптики тематического канала о погоде Nadvorie сообщили, что со вторника, 5 ноября, в Беларусь «тепло пошло». При этом по состоянию на 10:00 в Витебске шёл снег, а чуть западнее — дождь. Что касается северо-востока Беларуси, то ему повезло больше всего: он оказался в зоне тёплого фронта. Между тем специалисты Telegram-канала «Метеовайб» заверили, что в ночь на 6 ноября «начнёт увеличиваться облачность», а температура — расти, пишет «Телеграф».

«…На горизонте появился наш спаситель — тёплый фронтальный раздел. Благодаря ему во второй половине ночи (6 ноября. — Прим. Ред.), начиная с северо-запада Республики, начнёт увеличиваться облачность, а температура — расти. Следующие ночи станут теплее, а морозы сохранятся лишь по юго-западу, где будет меньше облаков», — отметили специалисты тематического канала «Метеовайб».

Чего белорусам ждать в ближайшие дни?

По данным Белгидромета, в среду, 6 ноября, в Республике будет облачно с прояснениями. Ночью и утром преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, возможен мокрый снег, днём без существенных осадков. В тёмное время суток в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололёд. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1..+7°С, а по юго-западу Беларуси опустится до 0..-5°С. Днём же в среднем по стране — +6..+11°С.

В праздничный четверг, 7 ноября, согласно предварительному прогнозу синоптиков, в стране будет преимущественно без осадков, лишь днём местами по северо-востоку Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах возможен слабый туман, а ночью и утром — гололёд. После заката столбик термометра опустится до отметки 0..+5°С, а по западу страны температура составит -1..-4°С. В светлое время суток ожидается +4..+10°С.

В пятницу, 8 ноября, по данным специалистов, в Республике будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах ожидается слабый туман, а ночью и утром — гололёд. В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах 0..+5°С, а по западу и югу при прояснениях воздух охладится до -2°С. Днём же в целом по стране ожидается +4..+9°С, заверили в Белгидромете.

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