В России начался «губернаторопад» 3 5.11.2024, 15:23

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Владимир Уйба

Третий за сутки губернатор ушел в отставку.

Глава Республики Коми (РФ) Владимир Уйба объявил об отставке. Он сообщил, что президент России Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы» на федеральном уровне. «Для меня это новый вызов и огромная ответственность», — заявил чиновник, не уточнив, чем теперь будет заниматься.

О готовящейся отставке Уйбы ранее рассказали источники «Ведомостей». По их словам, губернатором была недовольна администрация президента, поскольку он неоднократно становился участником конфликтных ситуаций и не смог выстроить диалог ни с населением, ни с местными элитами.

Уйба руководил республикой с 2020 года. До этого он был заместителем министра здравоохранения, а также в течение 15 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). При нем учреждение не раз оказывалось замешанным в коррупционных скандалах.

Журналисты «Новой газеты» и «7×7» также нашли у главы Коми и его жены бизнес в Чехии, несмотря на законодательный запрет для чиновников на владение иностранными активами, а «Важные истории» выяснили, что Уйба несколько лет подряд официально не декларировал как минимум десять объектов недвижимости в Московской и Калужской областях.

Помимо этого, Уйба не раз становился героем скандальных публикаций из-за своей манеры разговаривать с людьми. Так, в 2021 году в ответ на возмущение жителей нефтеразливом на реке Колва, которые хотели обратиться с этой и другой проблемами «напрямую к Путину», глава региона заявил: «У вас я — Путин. Какой Путин вам?» Тогда скандал дошел до Кремля и вступаться за Уйбу пришлось пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Также глава Коми называл «экологическим мусором» жителей, протестующих против строительства мусороперерабатывающего комплекса и полигона в пригороде Сыктывкара.

Уйба стал третьим губернатором за сутки, ушедшим с поста. Накануне стало известно о смене глав Ростовской и Тамбовской областей. 67-летний Василий Голубев и 47-летний Максим Егоров объявили о своей отставке, также объяснив это решение переходом на другую работу. Ростовскую область временно возглавил бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, а Тамбовскую — экс-мэр Краснодара и участник войны с Украиной Евгений Первышов. Вечером того же дня сотрудники московского управления ФСБ пришли к Голубеву в кабинет с обыском. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

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