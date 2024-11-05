В Италии показали недорогой молодежный кроссовер 2 5.11.2024, 15:42

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Яркий дизайн и заводское ГБО.

В Италии презентовали новый кроссовер EVO 6. Доступная модель для молодежи поступает в продажу по цене от 29 900 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый EVO 6 не является самостоятельной моделью — это европейская версия кроссовера Dongfeng Forthing T5 Evo. Дело в том, что под маркой EVO компания DR Automobiles собирает в Италии ряд авто различных китайских брендов.

Кроссовер внешне не отличается от китайского собрата. У него обтекаемый дизайн с покатой крышей и изогнутой оконной линией. Широкая решетка радиатора сочетается с двухуровневыми диодными фарами, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Размеры EVO 6 2025:

длина — 4565 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1690 мм;

колесная база — 2715 мм.

В салоне на передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея, а часть кнопок — сенсорные. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Объем багажника составляет 480-1480 л.

Базовая комплектация EVO 6 включает двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, электропривод и подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля «слепых» зон.

Кроссовер EVO 6 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором (его изготавливают по лицензии Mitsubishi) на 177 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. За доплату предлагают заводское ГБО.

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