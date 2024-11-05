В Кремле не до шампанского Андрей Зубов

5.11.2024, 16:08

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Андрей Зубов

Казна опустела, цены растут, продукты исчезают.

Когда Трамп победил в 2016 году, в Кремле пили шампанское на публику, не стесняясь. Сейчас не до шампанского. Война кажется бесконечной, человеческий ресурс на исходе, казна опустела, цены растут, продукты исчезают и надежды на славную победу нет вообще. Корейские солдаты и иранские БПЛА — свидетельства близкого банкротства кремлевского режима.

Одна надежда, что Украина тоже нуждающаяся и в солдатах, и в военном снаряжении, истекающая кровью в Донбассе, рухнет первой. Но для этого она должна перестать надеяться на помощь друзей. Запад из союзника должен превратиться в равнодушного наблюдателя.

Понятно, что ни Словакия, ни Венгрия проблему не решат. Надежды Украины может разрушить только величайшая держава мира — США.

И Трамп уже тысячу раз объявил, что завершит войну в один день. И все знают — как. Его победа 5 ноября — и есть последняя надежда Кремля.

А если успех будет с Камалой Харрис, то надежд у Кремля на победу и славное завершение войны не останется вовсе. И тогда, очень возможно, в Кремле поспешат сами закончить войну «в один день» даже против воли того, кто ее начал, отправив диктатора на «заслуженный отдых». Когда ожидание чуда не оправдалось, люди становятся решительны перед лицом неизбежности.

Так что не только судьба Украины, но и судьба России, да и всего мира решается 5 ноября американскими избирателями.

От воли каждого из них зависит, упрочится ли «ось зла», или расколется и канет в пучину прошлого.

Андрей Зубов, Facebook

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