«Белорусский автопром едва дышит» 6 5.11.2024, 16:19

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Это идиотское решение окончательно его добьет.

В СЭЗ «Минск» ООО «МаркетГруппБел» разрешили организовать сборку китайских грузовиков и спецавтомобилей (мусоровозы, автовышки и т.д.). Будет реализовываться инвестиционный проект по организации производства коммерческих автомобилей с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Китайцы существенно подвинули белорусских автопроизводителей на российском рынке, теснят в Беларуси, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Китайские автомобили гораздо привлекательнее по соотношению цена-качество. Финансовые возможности несравнимы. После «гениальной» поддержки режимом путинской агрессии против Украины, качество белорусских автомобилей еще сильнее прогнулось из-за санкций на поставки западных комплектующих. Белорусский автопром едва дышит в липких лапах крепких хозяйственников. Это идиотское решение окончательно его добьет.

Это не первое «гениальное» уничтожение промышленной отрасли лукашизмом. При премьере Мясниковиче вложили десятки миллиардов долларов в модернизацию деревообрабатывающей промышленности. После этого за взятку Мясникович запустил в Беларусь австрийский концерн «Кроно», который успешно всех и задушил.

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