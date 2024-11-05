«Белорусский автопром едва дышит»6
- 5.11.2024, 16:19
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Это идиотское решение окончательно его добьет.
В СЭЗ «Минск» ООО «МаркетГруппБел» разрешили организовать сборку китайских грузовиков и спецавтомобилей (мусоровозы, автовышки и т.д.). Будет реализовываться инвестиционный проект по организации производства коммерческих автомобилей с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Китайцы существенно подвинули белорусских автопроизводителей на российском рынке, теснят в Беларуси, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Китайские автомобили гораздо привлекательнее по соотношению цена-качество. Финансовые возможности несравнимы. После «гениальной» поддержки режимом путинской агрессии против Украины, качество белорусских автомобилей еще сильнее прогнулось из-за санкций на поставки западных комплектующих. Белорусский автопром едва дышит в липких лапах крепких хозяйственников. Это идиотское решение окончательно его добьет.
Это не первое «гениальное» уничтожение промышленной отрасли лукашизмом. При премьере Мясниковиче вложили десятки миллиардов долларов в модернизацию деревообрабатывающей промышленности. После этого за взятку Мясникович запустил в Беларусь австрийский концерн «Кроно», который успешно всех и задушил.