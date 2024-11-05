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В США открылись избирательные участки во многих штатах

  • 5.11.2024, 16:21
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В США открылись избирательные участки во многих штатах

В трех из семи «колеблющихся».

В Америке начался решающий этап голосования на выборах президента США — в 7:00 по местному времени (15:00 по Минску) открылись избирательные участки во многих штатах.

Среди них в частности Джорджия, Пенсильвания и Мичиган (некоторые участки здесь открылись в 16:00 по Минску) — три из семи «шатких» штатов, от которых будет зависеть и результат выборов, пишет The Guardian.

Голосование также уже началось в Алабаме, Делавэре, округе Колумбия (Вашингтон), Флориде (с 15:00 в некоторых районах Флоридского района), Нью-Гемпшире (время работы зависит от округа, первые участки открылись в 14:00 по Киеву), Иллинойсе, Индиане, Канзасе (зависит от округа), Луизиане, Мэриленде, Массачусетсе, Миссури, Род-Айленде (некоторые участки открываются в 16:00 утра по Киеву, 9:00 по местному времени), Южной Каролине и в Вайоминге.

В 2024 году основная битва развернется за семь «колеблющихся» штатов: это Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Именно на борьбе за поддержку в этих штатах сосредоточили свои усилия осенью 2024 года Дональд Трамп и Камала Харрис — в частности пытаясь в последние недели перед выборами завоевать голоса тех избирателей, которые еще не определились.

По данным ВВС, в США первые избирательные участки закроются в 18:00 по восточному времени во вторник вечером (02:00 по минскому времени), а последние закроются в 01:00 по восточному времени рано в среду (09:00 по минскому времени).

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