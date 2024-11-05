Bloomberg: Альянс Путина и Кима навредил Си 5.11.2024, 16:45

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Фото: AFP

Китай хранит молчание по поводу развития событий в знак недовольства.

Зарождающийся альянс между Россией и Северной Кореей создает китайскому президенту Си Цзиньпину еще одну проблему, поскольку Пекин подвергается растущему международному давлению с требованием обуздать двух своих ближайших дипломатических партнеров. Об этом пишет Bloomberg.

Высокопоставленный южнокорейский чиновник сообщил, что развертывание войск КНДР в Украине не соответствует интересам Китая, добавив, что Сеул попросил официальных лиц в Пекине играть ответственную роль в конфликте.

«Для Си это дипломатическая головная боль, которая наступает в опасное время. Хотя Китай был крупнейшим благодетелем России и Северной Кореи в последние годы, поскольку китайский лидер бросает вызов мировому порядку во главе с США, он стремился изобразить Пекин как нейтральный в отношении войны на Украине, одновременно стремясь улучшить отношения с США и их союзниками. Поскольку экономика Китая находится в упадке и поддерживается экспортом, он заинтересован в сохранении более или менее стабильных внешних отношений», - сказано в статье.

Отмечается, что партнерство Путина и Кима нарушает осторожный баланс Си на обоих фронтах. Отношения России и Северной Кореи не только рискуют усилить экономическое давление на Китай, но и подрывают аргумент Пекина о том, что США не должны иметь военных союзов в регионе. Научный сотрудник Китайского центра Джона Л. Торнтона и Института Брукингса Патриция Ким отметила:

«Пекин будет осторожен, чтобы публично не отчуждать Пхеньян или Москву. Но по мере того, как растут опасения по поводу эскалации со стороны Северной Кореи, это может подтолкнуть китайских лидеров к участию в тихой дипломатии со своими европейскими, азиатскими и американскими коллегами».

Журналисты отмечают, что Китай публично хранит молчание по поводу отправки войск Северной Кореи в Россию, что является признаком того, что он недоволен тем, что Ким добавляет рисков в геополитический ландшафт.

Усугубляя турбулентность, Северная Корея запустила предполагаемые баллистические ракеты во вторник, через несколько дней после запуска межконтинентальной баллистической ракеты, которая продемонстрировала способность Кима нанести ядерный удар по материковой части США. Это сообщение прозвучало на пороге напряженных выборов в США, которые могут вернуть к власти Дональда Трампа, который пригрозил возобновить торговую войну с Китаем и повышает вероятность нового раунда переговоров с Кимом.

Требование к России прекратить войну может «лишить Пекин важного партнера», по словам Нила Томаса, научного сотрудника по китайской политике в Центре анализа Китая Института политики азиатского общества.

«Пекин вряд ли отреагирует таким образом, который подорвет его растущее дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество с Москвой. Он, скорее всего, усилит свое собственное взаимодействие с Пхеньяном», - пояснил он.

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