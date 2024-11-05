Минтранс посоветовал белорусским водителям объезжать этот участок трассы под Жодино 5.11.2024, 16:48

После аварии с маршруткой.

В Министерстве транспорта и коммуникаций 5 ноября посоветовал белорусским водителям объезжать участок трассы Р-53 Слобода – Новосады от Жодино до Борисова, где в минувшее воскресенье произошла серьёзная авария с маршруткой. «Телеграф» рассказал, какие два альтернативных маршрута предложили водителям дорожники.

Из-за ремонта участок трассы Р-53 Слобода – Новосады пришлось временно заузить: дорожные рабочие нанесли временную разметку, однако ситуацию это не сильно спасает. В Сети появилось уже немало гневных (и нередко нецензурных) обращений автомобилистов, недовольных организацией дорожного движения на ремонтируемом участке.

После того, как на участке произошла серьёзная авария, в транспортно-эксплуатационном предприятии «Минскавтодор-Центр» решили предложить водителям пользоваться альтернативными маршрутами, а не ехать по потенциально опасному участку дороги.

Добираться из Борисова в Жодино и обратно автомобилистам предложили, сделав небольшой крюк, следующим образом:

• по трассе М1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки),

• по дороге Н-8111 Гора – Струпень – Пересады или Н-8148 Пересады – Жодино.

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