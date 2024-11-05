Названы сроки подсчета голосов избирателей в США
- 5.11.2024, 16:58
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Процесс не будет быстрым.
В команде вице-президента США Камалы Харрис заявили, что окончательные результаты выборов могут быть объявлены через несколько дней. Уже к концу вечера вторника ожидаются почти полные результаты в трех штатах, сообщает The Hill.
Джен О'Мэлли Диллон, председатель кампании Харрис, поделилась с журналистами, что президентская гонка в 2024 году будет невероятно близкой. Она призвала людей сохранять спокойствие.
«Мы можем не узнать результаты выборов в течение нескольких дней, но мы очень сосредоточены на том, чтобы оставаться спокойными и уверенными в себе на протяжении всего этого периода, пока идет процесс. И мы действительно знаем, что наша кампания играет очень важную роль в поддержании спокойствия людей, общении и прозрачности нашего процесса», - сказала О'Мэлли Диллон.
Уже к концу вечера вторника кампания ожидает почти полных результатов из Джорджии, Северной Каролины и Мичигана, рассказала председатель кампании Харрис в разговоре с журналистами. Она добавила, что к этому дню станут известны частичные результаты из Пенсильвании, Висконсина и Аризоны.
По словам О'Мэлли Диллон, к утру среды будет получено большинство результатов из Висконсина, а также дополнительные результаты из Пенсильвании и Мичигана. Она поделилась с журналистами, что после среды команда Харрис узнает дополнительные результаты из Пенсильвании, Аризоны и Невады.
Председатель кампании Харрис подчеркнула, что подсчет бюллетней может занять некоторое время:
«Имейте в виду, что некоторые бюллетени будут продолжать подсчитываться в течение многих дней».
О'Мэлли Диллон добавила, что в Неваде бюллетени могут быть доставлены до субботы, а в Пенсильвании подсчет временных бюллетеней может быть начат только в пятницу. Она объяснила, что в течение нескольких дней после дня выборов будут появляться новые голоса, но это не признак мошенничества.