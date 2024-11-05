В Беларуси продают сеть кафе-кондитерских
- 5.11.2024, 17:04
Готовый бизнес обойдется в $ 400 тысяч.
На продажу выставили сеть кафе MyLoverBerry. Одно из трех заведений находилось в Гродно — именно там ввели двойные стаканчики для бабл-ти и подавали дубайский шоколад. Информация о продаже бизнеса появилась на сайте biz4y.com, информирует hrodna.life .
Готовый бизнес обойдется в $ 400 тысяч
В объявлении отмечается, что бизнес «прибыльный и масштабированный», с выстроенными процессами для «устойчивого функционирования».
Сеть включает в себя производство по изготовлению кондитерских изделий и несколько заведений. Два из них площадью 140 и 70 кв.м. находятся в Минске, а третье, площадью 120 кв.м. — в Гродно.
Владельцы добавляют, что налажена онлайн-торговля с доставкой, есть и укомплектованный штат из более чем 40 сотрудников.
Изначально кафе MyLoverBerry позиционировалось как заведение, которое специализируется на клубнике в шоколаде. Позже позиции в меню стали расширять, добавляя к нему популярные десерты. Например, дубайский шоколад, бабл-ти и плоские круассаны.
Также кафе выделялось и благодаря яркому интерьеру, выполненному в розовых оттенках.
Почему кафе стало таким популярным в Гродно
Бизнес запустила семейная пара Артема и Ксении Быковских. Первое заведение открылось в 2022 году, когда молодым людям было по 19 лет. По мере развития кондитерской сети белорусам удалось достигнуть оборота в 2,5 млн рублей в год.
Как признавались Быковские, они пытались запустить сеть и в других городах кроме Минска. Но прижилось кафе только в Гродно. «Для себя мы объясняем это тем, что в Гродно выше доходы населения и несколько другая целевая аудитория, более европеизированная», — отмечали предприниматели.