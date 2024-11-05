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Страны G7 и ЕС готовят ответ на участие войск КНДР в войне

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  • 5.11.2024, 17:07
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Страны G7 и ЕС готовят ответ на участие войск КНДР в войне

И выступили с обращением.

Министры иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, США и высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель готовят ответ на ввод войск КНДР на территорию России.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы работаем с нашими международными партнерами над скоординированным ответом на это новое развитие событий», — говорится в совместном заявлении, опубликованном New Voice.

Министры также выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с развертыванием войск КНДР в Курской области России.

В заявлении говорится, что прямая поддержка КНДР войны России против Украины означает отчаянные попытки страны-агрессора компенсировать свои потери, а также опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Страны самым решительным образом осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией.

Там напомнили, что получение или предоставление солдатами КНДР любой подготовки или другой помощи, связанной с использованием баллистических ракет или оружия, является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН 1718, 1874 и 2270.

«Мы также глубоко обеспокоены потенциальной возможностью любой передачи ядерных технологий или технологий, связанных с баллистическими ракетами, из России в КНДР в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН. Мы призываем КНДР прекратить оказывать помощь России в ее агрессивной войне», — говорится в заявлении.

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