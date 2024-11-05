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«Мы приехали в час ночи и были 50-ми»

  • 5.11.2024, 17:26
  • 3,396
«Мы приехали в час ночи и были 50-ми»

Ситуация на границе Беларуси с Польшей обострилась.

В понедельник, 4 ноября, в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей снова начали расти автомобильные и автобусные очереди. На 14.00 5 ноября в Госпогранкомитете в очереди насчитали 1 350 легковушек и 37 автобусов. Одна из причин этого — сообщение о минировании пункт пропуска «Тересполь», из-за которого он не работал несколько часов вечером 4 ноября.

Журналисты BGmedia посмотрели в приграничных чатах, какая сейчас ситуация на границе.

Сколько автомобилей зарегистрировано в очереди и за сколько часов они проходят границу

Автомобильная электронная очередь в пункте пропуска «Брест» начала расти в понедельник, 4 ноября. Если на 8 утра было зарегистрировано 700 легковушек, то на 22 часа — уже 1 041. Очередь продолжила расти и во вторник. На 14.00 насчитали 1 350 автомобилей.

Увеличению очереди поспособствовало то, что вечером 4 ноября польский пункт пропуска «Тересполь» не работал несколько часов из-за сообщения о минировании. Поляки выгнали все автомобили и автобусы за шлагбаум и никого не впускали, пока не проверили сообщение о минировании. Вот так про это писали в приграничных чатах:

«Чего никто не пишет, что поляки выгнали все машины с границы назад в Тересполь?».

«Выгнали людей без объяснения причины, сказали выехать и все».

«Водитель автобуса сказал, что у поляков якобы бомба. Поэтому не пускают».

«Авто выгнали с границы в автобусной ряд, потому что граница закрыта сейчас из-за сообщения о минировании».

Вечером 4 ноября пункт пропуска «Тересполь» заработал. Но беларусы жаловались, что поляки медленно проверяли автомобили и автобусы:

«Что там на польском дворе в сторону РП, стоим опять мертво — выехать даже на мост не можем».

«В сторону РП зеленые каналы стоят мертво, только красный [канал] едет».

«8 машин просто стоят».

«Уже 6. Они работают».

«Пошло движение, видимо, стояла цепочка автобусов с нашей стороны — их вроде начали запускать».

«Поляки очень медленно пропускают».

Также в чатах отметили, что польские таможенники пропускают меньше 20 автомобилей в час, хотя раньше это было нормой:

«А что, уже меньше 20 машин в час пропускают?».

«Давно уже так стало».

«Ну как давно, неделю назад еще так не было».

«12 [авто] в час на сегодня [5 ноября]».

Некоторые пользователи приграничных чатов рассказали, за сколько часов они прошли белoрусcко-польскую границу:

«РБ — РП. 03.11.24 в 15.24 регистрация в ЗО, 549 номер. 05.11.24 в 04.20 вызов на ПП (37 часов ожидание). 05.11.24 в 04.23 встал в очередь на паспортный РБ. 05.11.24 в 07.45 прошел РБ. 05.11.24 в 09.45 заехал к полякам. 05.11.24 в 10.10 заехал на территорию Польши. Каналы у поляков пустые, держат на мосту просто так».

«Регистрация в ЗО: в воскресение в 15.00 под номером 550. Вызвали в ЗО в 3 часа ночи 05.11. Итого: ровно 1,5 суток на ЗО. Стоим на паспортном теперь».

«Зарегистрированы были в ЗО под номером 578, 03.11 в 16.18. Вызов в ПП — 05.11 в 06.50. Итого: 39 часов».

«РБ — РП, зарегистрировались 03.11. в 18.25 под номером 635, вызвали в ПП 05.11. в 12.50».

«Все, уже опять 1 300, считай, машин) Опять 3 суток ждать».

«Это если оно будет ехать».

За сколько часов проходят белoруcско-польскую границу на автобусе

Автобусная очередь перед пунктом пропуска «Брест» росла пропорционально автомобильной. Днем 4 ноября в колейке было всего 14 автобусов, а уже к 22 часам их было 35. Ночью 5 ноября очередь выросла до 50 автобусов. По данным ГПК на 14.00, их стало чуть меньше — 37.

Те, кто проходил границу на автобусе, тоже писали, что застряли в очереди из-за сообщения о минировании пункта пропуска «Тересполь». А потом поляки тщательно проверяли автобусы, которые въезжали из Беларуси:

«Граница РБ — РП. В 14.30 заехали в ЗО. 15.40 — паспортный контроль. 16.20 — прошли. В 00.00 наконец-то заехали к полякам. 01.26 — выезжаем».

«20.00 — выехали из Минска. 01.00 — приехали 30-е в очередь перед шлагбаумом, пересел в пятый. 02.00 — заехали к белoрусам. 04.35 — прошли паспортный РБ. 08.18 — заехали к полякам. 10.30 — прошли паспортный РП. 12.00 — выехали от поляков (рентген + яма)».

«Граница РБ — РП (Гомель — Варшава). 04.11 подъехали в 23.35 (~30 автобусов). 05.11 пересели в 4-й в 00.10 (люди в автобусе уже 10 часов стояли в очереди). В 01.50 заехали на ПП РБ. В 04.00 прошли паспортный контроль. В 07.00 въехали на мост. В 08.15 заехали на ПП РП (перед нами 4 автобуса и маршрутка). В 10.00 прошли паспортный контроль (вещи через сканер, автобус через рентген. Ecolines пропустили без рентгена, почти пустой, другие автобусы все сканируют). В 11.20 въехали на территорию РП».

В чатах также спрашивают, сколько часов займет прохождение границы, если не пересаживаться в ближайшие ко въезду в пункт пропуска «Брест» автобусы:

«Cутки, если не пересаживаться».

«Мы приехали в час ночи по белoрусcкому времени и были 50-ми, если общим списком, и около 30, если рейсовыми. Сейчас мы шестые рейсовыми. Надеюсь, что пройдем быстрее, чем за сутки [это сообщение написали в 11.08 по белoруcскому времени].

«Почти 12 часов на обе границы, пересадка за 100 евро (два взрослых + 1 ребенок)».

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