В Минск привезли новый Porsche Macan 8 5.11.2024, 17:45

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Раскрыта цена авто.

Второе, полностью электрическое, поколение Porsche Macan дебютировало в начале этого года в Сингапуре. А сегодня новинку официально представили в Минске, сообщает abw.by.

Macan сохранил прежний форм-фактор кроссовера, но технически стал ближе к Taycan. Кроссовер – первенец на платформе PPE (Premium Platform Electric), которая разработана Porsche и Audi. Она использует 800-вольтовую электросистему с литий-никель-марганцево-кобальтовой батареей, состоящей из 12 модулей емкостью в 100 кВт•ч. С 10% до 80% от терминала мощностью 270 кВт батарея заряжается за 21 минуту.

Габариты по сравнению с предыдущим поколением увеличились: длина на 58 мм (до 4784 мм), ширина выросла на 16 мм (теперь 1938 мм), а высота – на 1 мм (1622 мм). Колесная база стала сразу на 86 мм, ее длина теперь составляет 2893 мм. Максимальный диаметр колес — 22 дюйма. Впервые доступно шасси с поворотом задних колес на пять градусов и электронно-управляемым задним дифференциалом.

Оформление интерьера вполне традиционно для Porsche: дисплей приборной панели и два экрана медиасистемы. На пространство спереди не пожалуешься, а вот сзади его ровно столько, сколько в большинстве среднеразмерных кроссоверов. Зато объем багажника составляет 540 литров. Спереди предусмотрено еще одно хранилище на 84 литра.

Базовый Macan 4 стоит от €92 000. Такая машина оснащается двумя электромоторами совокупной мощностью 408 л.с. и полным приводом. До 100 км/ч она разгоняется за 5,5 секунды.

Стоимость топовой модификации Macan Turbo начинается с €121 000. Эту версию визуально выделяют передний сплиттер и монохромные логотипы. Суммарная мощность ее электродвигателей достигает 639 л.с., а до «сотни» она разгоняется за 3,3 секунды.

Также будет доступна версия 4S мощностью 516 л.с. Ее стоимость – от €103 000. Базовую же заднеприводную модификацию с одним электромотором на 360 л.с. если и удастся приобрести, то только под заказ.

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