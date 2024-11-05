Путин будет готов к переговорам только при одном условии 1 Вадим Денисенко

5.11.2024, 17:56

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Вадим Денисенко

Следует ожидать дальнейшей ядерной истерии РФ.

Кто лучше – Трамп или Харрис?

Большинство избирательных обещаний будут забыты. Сейчас все начнется не с чистой, а с новой страницы. Только проактивная позиция Украины позволит нам сыграть игру.

России нужен не Трамп, а хаос и политический кризис в Вашингтоне. Армия троллей будет занята именно этим.

Путин будет готов к переговорам только при одном условии: если он будет понимать, что в их результате будут частично сняты санкции и он снова получит доступ к западным рынкам технологий. Поэтому следует ожидать дальнейшей ядерной истерии со стороны РФ.

А пока ожидаем результатов выборов. И еще раз повторю: без нашей активной позиции мы точно не выиграем дипломатическое сражение.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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