Путин будет готов к переговорам только при одном условии1
- Вадим Денисенко
- 5.11.2024, 17:56
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Следует ожидать дальнейшей ядерной истерии РФ.
Кто лучше – Трамп или Харрис?
Большинство избирательных обещаний будут забыты. Сейчас все начнется не с чистой, а с новой страницы. Только проактивная позиция Украины позволит нам сыграть игру.
России нужен не Трамп, а хаос и политический кризис в Вашингтоне. Армия троллей будет занята именно этим.
Путин будет готов к переговорам только при одном условии: если он будет понимать, что в их результате будут частично сняты санкции и он снова получит доступ к западным рынкам технологий. Поэтому следует ожидать дальнейшей ядерной истерии со стороны РФ.
А пока ожидаем результатов выборов. И еще раз повторю: без нашей активной позиции мы точно не выиграем дипломатическое сражение.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»