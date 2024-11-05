Известный украинский певец стал бойцом ВСУ 5.11.2024, 18:12

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Антон Слепаков

Фото: Charter97.org

Артист поделился фотографией в военной форме.

Украинский певец, фронтмен группы «ВГНВЖ» или «Вагоновожатые» Антон Слепаков стал на защиту страны. Артист поделился фотографией в военной форме, заметил unian.net.

Кадр появился на странице в Instagram арт-менеджера проектов «ДахаБраха» и «Dakh Daughters» Ирины Горбань.

В подписи к кадру женщина сообщила, что впервые за несколько месяцев смогла встретиться с 50-летним Слепаковым, намекнув, что их встречи стали редкими из-за службы музыканта в ВСУ.

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