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Известный украинский певец стал бойцом ВСУ

  • 5.11.2024, 18:12
  • 4,086
Известный украинский певец стал бойцом ВСУ
Антон Слепаков
Фото: Charter97.org

Артист поделился фотографией в военной форме.

Украинский певец, фронтмен группы «ВГНВЖ» или «Вагоновожатые» Антон Слепаков стал на защиту страны. Артист поделился фотографией в военной форме, заметил unian.net.

Кадр появился на странице в Instagram арт-менеджера проектов «ДахаБраха» и «Dakh Daughters» Ирины Горбань.

В подписи к кадру женщина сообщила, что впервые за несколько месяцев смогла встретиться с 50-летним Слепаковым, намекнув, что их встречи стали редкими из-за службы музыканта в ВСУ.

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