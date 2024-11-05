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Минобороны Беларуси готовится воевать с НАТО

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  • 5.11.2024, 18:37
  • 2,344
Минобороны Беларуси готовится воевать с НАТО
Владимир Куприянюк

Новые фантазии от заместителя начальника Генштаба.

НАТО якобы готовиться к тому, чтобы войти на территорию Беларуси. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Владимир Куприянюк в «Белорусской военной газете».

«Очевидно одно: коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя. Поэтому управляемый Соединенными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сказал Куприянюк.

По его словам, основные усилия стран — членов Североатлантического альянса сосредоточены на увеличение расходов на оборону и наращивание потенциала войск.

Он также добавил, что в восточноевропейских государствах ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура — «модернизируются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются новые учебные центры, а также передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств».

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