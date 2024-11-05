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«Победа на выборах в США зависит от одного определяющего фактора»

  • 5.11.2024, 18:43
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«Победа на выборах в США зависит от одного определяющего фактора»

Градус противостояния очень высок.

Во время выборов 47-го президента США — которым станет либо демократка Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп — решающим фактором станет мобилизация электората, считает Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента. В эфире Radio NV он объяснил, как это определит победителя гонки:

— В США достаточно высокое доверие к органам государственной власти, потому что граждане голосуют именно по почте и понимают, что будет сохранена тайна голосования (для этого есть специальные процедуры), и не будет фальсификаций.

И сейчас, несмотря на напряжение, несмотря на то, что в Соединенных Штатах достаточно серьезный… расколом это назвать трудно, но градус выборов очень высок. Есть как объективные, так и субъективные причины.

Одна из субъективных причин, что Дональд Трамп, мы понимаем, либо идет в Белый дом, либо, с большой долей вероятности, может попасть за решетку. И поэтому там действует принцип: либо все, либо ничего.

И для Камалы Харрис это тоже достаточно большой вызов, поскольку она вступила в кампанию достаточно поздно. И сейчас мы видим, что Дональд Трамп имеет большие вливания в свою кампанию, тот же Илон Маск просто заливает деньгами, а иногда это имеет признаки даже подкупа избирателей. Об этом не просто говорят американские правоохранительные органы, а начинают расследование.

Именно поэтому сейчас очень высокой ценой будет [даваться] мобилизация электората. Это будет определяющим, об этом говорят все. Всегда, когда очень серьёзная [конкуренция], кандидаты идут в уровень, то выигрывает тот, кто сможет привести своих избирателей на избирательные участки.

И мы видим, что Камала Харрис пытается это сделать с привлечением звезд — Тейлор Свифт, Бейонсе, Леди Гага. Они проводили концерты и призывали своих поклонников идти голосовать. Поговаривают, когда Тейлор Свифт выступила в поддержку Камалы Харрис и выложила ссылку, чтобы регистрироваться на выборы, буквально в течение нескольких дней зарегистрировалось более 400 тысяч американцев. Это, скорее всего, молодые американцы, которые приняли решение идти на выборы.

Важный момент, что, во-первых, есть четкое распределение. За Камалу Харрис готовы голосовать примерно 60% молодой Америки. А Дональд Трамп имеет наибольшую поддержку у более пожилых людей. Это признак не только политического разграничения, а это вопрос модернизации страны: молодежь выступает и голосует за новые тренды, а люди старшего возраста опасаются этих трендов и стараются голосовать за консерватора.

А мы видим, что Дональд Трамп не просто консерватор. Иногда он даже переходит все границы, которые являются традицией американской политики, американских выборов.

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