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Хейли поддержала Трампа

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  • 5.11.2024, 19:15
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Хейли поддержала Трампа

Она назвала его «лучшим выбором», пусть его и «ненавидят миллионы».

Взгляды кандидата в президенты США Дональда Трампа неоднозначны, и есть миллионы американцев, которые «ненавидят» его, однако выбор сегодня стоит между политикой Трампа и Камалы Харрис, и подход последней привел США к резкому росту инфляции и государственного долга. Об этом в статье для The Wall Street Journal написала экс-постпред США при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины и экс-участница предвыборной гонки республиканка Никки Хейли.

«Я не всегда согласна с господином Трампом на 100%, но я согласна с ним большую часть времени. При этом с госпожой Харрис я не согласна почти всегда. Это делает этот выбор легким», — написала Хейли.

Она подчеркнула, что политика действующего президента США Джо Байдена и его вице-президента Харрис привела к среднему росту расходов на одного американца примерно на $13 тыс. в год по сравнению с четырьмя годами ранее. Кроме этого, цены выросли практически на все — продукты питания, бензин, счета за коммунальные услуги, страховку и др. «Это прямой результат программы Байдена-Харрис, которая подстегнула инфляцию», — пишет экс-постпред США при ООН.

Помимо этого, Хейли напомнила, что госдолг США за последние годы вырос до рекордных $36 трлн. Она связала это с политикой демократов и названному «Американскому плану спасения» и «Закону о снижении инфляции».

Также Хейли обвинила тандем Байдена-Харрис в провале политики в сфере нацбезопасности и заявила, что мир был безопаснее при правлении Трампа. «Наша южная граница сегодня — самая острая угроза нашей безопасности; г-н Байден и г-жа Харрис сделали ее значительно хуже. Их фиаско в Афганистане не только создало новое террористическое государство; оно также стало сигналом слабости, которая спровоцировала войну России против Украины. Их умиротворение Ирана обогатило этот деспотичный режим и придало ему смелости вести войну с Израилем через своих террористических доверенных лиц. А слабость администрации по отношению к Китаю не сделала ничего, чтобы помешать расширению коммунистической державы за наш счет», — пишет в своей статье экс-дипломат.

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