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В Бресте заметили редкий спорткар

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  • 5.11.2024, 19:53
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В Бресте заметили редкий спорткар

Таких было выпущено всего 419.

В Бресте на одной из парковок заметили редкий спорткар Lamborghini Jalpa.

Эта модель производилась в 1981-1988 годах. Всего было выпущено 419 штук, пишет «Большой автоблог».

Jalpa разрабатывалась как модель, более доступная для обычного человека, чем предыдущие суперкары Lamborghini. Дизайном модели занималось знаменитое ателье Bertone.

Авто оснащено 3,5-литровым двигателем V8 мощностью 255 лошадиных сил. Максимальная скорость — 246 км/ч.

Продажи авто этой модели не оправдали ожиданий концерна, и производство было свернуто в 1988 году. Сейчас Lamborghini Jalpa в хорошем состоянии может стоить около 100 тысяч евро. Встречаются предложения и куда дороже.

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