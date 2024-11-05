В Бресте заметили редкий спорткар 1 5.11.2024, 19:53

1,934

Таких было выпущено всего 419.

В Бресте на одной из парковок заметили редкий спорткар Lamborghini Jalpa.

Эта модель производилась в 1981-1988 годах. Всего было выпущено 419 штук, пишет «Большой автоблог».

Jalpa разрабатывалась как модель, более доступная для обычного человека, чем предыдущие суперкары Lamborghini. Дизайном модели занималось знаменитое ателье Bertone.

Авто оснащено 3,5-литровым двигателем V8 мощностью 255 лошадиных сил. Максимальная скорость — 246 км/ч.

Продажи авто этой модели не оправдали ожиданий концерна, и производство было свернуто в 1988 году. Сейчас Lamborghini Jalpa в хорошем состоянии может стоить около 100 тысяч евро. Встречаются предложения и куда дороже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com