Помощь Украине: ЕС «затаил дыхание» 5.11.2024, 20:02

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Евросоюз ждет итогов выборов в США, чтобы определить свою линию дальнейшей поддержки Украины.

Европейский Союз «затаил дыхание» и ждет результатов выборов в США, после чего его позиция в отношении дальнейшей помощи Украине прояснится. Об этом высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал журналистам на брифинге в Брюсселе во вторник, 5 ноября, передает DW.

ЕС надеется, что позиция Соединенных Штатов в этом вопросе также будет четкой. В случае победы кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и его потенциального решения прекратить оказывать помощь Украине, отражающей российскую военную агрессию, «линия ЕС останется прежней — поддерживать Украину». «Но будут ли все 27 членов Евросоюза продолжать эту линию — другой вопрос», - указал чиновник.

Он напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения ЕС удавалось сохранить единство в этом вопросе, однако единогласия в блоке нет. Речь идет, в частности, о Венгрии, которая блокирует решения Евросоюза о предоставлении помощи Киеву и выступает с различными односторонними инициативами, не согласованными с Брюсселем и другими странами ЕС.

Европейские лидеры соберутся в Венгрии

Между тем именно Венгрия как председательствующее в текущем полугодии в Совете ЕС государство 7 ноября проводит саммит Европейского политического сообщества, куда приглашено и украинское руководство. Высокопоставленный чиновник в Брюсселе подчеркнул, что тема войны в Украине будет одной из главных на встрече, поскольку «важно сохранять ее в центре внимания», особенно когда весь континент собирается вместе.

Если в Вашингтоне решат больше не поддерживать Киев, это не обязательно будет означать, что Европа пойдет тем же путем, — напротив, она может решить увеличить свою помощь, считают в Брюсселе. Даже если США, как некоторые предполагают, начнут разговаривать с Россией через голову украинцев, «не уверен, что это убедит других делать то же самое», сказал высокопоставленный чиновник.

Пока же в том, что касается «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, представленного им в октябре в столице ЕС и штаб-квартире НАТО, лидеры стран Евросоюза «проявляют осторожность», сообщил его представитель.

Саммит Европейского политического сообщества будет проводиться в пятый раз. В ЕС этот формат считают важным, поскольку он позволяет представителям европейских государств встречаться друг с другом не только в рамках ООН и НАТО, а также общаться в менее официальной обстановке и проводить двусторонние встречи.

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