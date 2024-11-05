Белоруска претендует на звание варшавянки года

Белоруска претендует на звание варшавянки года1
- 5.11.2024, 20:08
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Награду ежегодно вручают молодым женщинам, которые «смело меняют реальность».
Белоруска Анна Мазярская номинирована на премию «Варшавянка молодого поколения». Награду ежегодно вручают молодым женщинам, которые «смело меняют реальность», участвуют в социальных инициативах и проявляют креативность, пишет MOST.
Анна Мазярская известна как фемактивистка и участница общественного движения «Общепольская забастовка женщин». В 19 лет она стала самым молодым членом Совета женщин при варшавской мэрии.
Анну удостоили премии имени Тадеуша Мазовецкого, которая ежегодно вручается молодым людям, работающим на благо гражданского общества.
Среди ее проектов также инициатива «Запиши в календарь», созданная для поддержки молодых женщин, стремящихся участвовать в политике и занимать руководящие должности.
Голосование продлится до 7 ноября. А результаты конкурса объявят 26 ноября.