закрыть
5 ноября 2024, вторник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска претендует на звание варшавянки года

1
  • 5.11.2024, 20:08
  • 1,106
Белоруска претендует на звание варшавянки года
Анна Мазярская

Награду ежегодно вручают молодым женщинам, которые «смело меняют реальность».

Белоруска Анна Мазярская номинирована на премию «Варшавянка молодого поколения». Награду ежегодно вручают молодым женщинам, которые «смело меняют реальность», участвуют в социальных инициативах и проявляют креативность, пишет MOST.

Анна Мазярская известна как фемактивистка и участница общественного движения «Общепольская забастовка женщин». В 19 лет она стала самым молодым членом Совета женщин при варшавской мэрии.

Анну удостоили премии имени Тадеуша Мазовецкого, которая ежегодно вручается молодым людям, работающим на благо гражданского общества.

Среди ее проектов также инициатива «Запиши в календарь», созданная для поддержки молодых женщин, стремящихся участвовать в политике и занимать руководящие должности.

Голосование продлится до 7 ноября. А результаты конкурса объявят 26 ноября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский