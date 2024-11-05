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Свентек проиграла Гауфф на итоговом турнире WTA

  • 5.11.2024, 20:28
Свентек проиграла Гауфф на итоговом турнире WTA
Ига Cвентек

Соболенко сохранит статус первой ракетки мира по итогам 2024 года.

Во втором туре «оранжевой» группы на итоговом турнире ВТА в Эр-Рияде полька Ига Cвентек (2) проиграла американке Кори Гауфф (3) со счетом 3:6, 4:6.

Таким образом, вне зависимости от исхода других матчей турнира Cвентек уже не сможет догнать по очкам Арину Соболенко. Белоруска завоевала статус первой ракетки мира по итогам 2024 года.

Тем самым, Соболенко повторила достижение соотечественницы Виктории Азаренко, ставшей первой в мировом рейтинге по итогам 2012 года.

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